Названа самая счастливая страна мира, и этот титул ей достаётся уже шестой год подряд

Финляндия шестой год подряд признана самой счастливой страной в мире по версии доклада World Happiness Report 2023, который составляется ежегодно подразделением ООН по поиску решений стабильного развития. В рейтинге скандинавская страна снова с отрывом в несколько сотен баллов опередила соперников.

В тройку самых счастливых государств помимо Финляндии также включены Дания и Исландия. Из первой десятки наибольший рост показал Израиль: страна поднялась с девятой на четвёртую строчку. В лидерах также остались Нидерланды, Швеция, Норвегия, Швейцария, Люксембург и Новая Зеландия. России же досталась 70-я строчка. В общей сложности в рейтинге оценивались 146 стран мира с учётом таких показателей, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие.

"Раздираемые войной Афганистан и Ливан остаются двумя самыми несчастливыми странами в исследовании, где средняя оценка жизни более чем на пять пунктов ниже, чем в десяти самых счастливых странах", — говорится в докладе.