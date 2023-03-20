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20 марта, 09:35

Названа самая счастливая страна мира, и этот титул ей достаётся уже шестой год подряд

В ООН шестой год подряд признали Финляндию самой счастливой страной мира

Финляндия шестой год подряд признана самой счастливой страной в мире по версии доклада World Happiness Report 2023, который составляется ежегодно подразделением ООН по поиску решений стабильного развития. В рейтинге скандинавская страна снова с отрывом в несколько сотен баллов опередила соперников.

В тройку самых счастливых государств помимо Финляндии также включены Дания и Исландия. Из первой десятки наибольший рост показал Израиль: страна поднялась с девятой на четвёртую строчку. В лидерах также остались Нидерланды, Швеция, Норвегия, Швейцария, Люксембург и Новая Зеландия. России же досталась 70-я строчка. В общей сложности в рейтинге оценивались 146 стран мира с учётом таких показателей, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие.

"Раздираемые войной Афганистан и Ливан остаются двумя самыми несчастливыми странами в исследовании, где средняя оценка жизни более чем на пять пунктов ниже, чем в десяти самых счастливых странах", — говорится в докладе.

Большинство россиян назвали себя счастливыми

Большинство россиян назвали себя счастливыми

А ранее был составлен рейтинг лучших стран для отдыха россиян летом. По мнению эксперта Дмитрия Мира, в списке самых привлекательных направлений на первом месте стоит Турция. Он отметил, что бронировать номера в отелях и покупать билеты стоит уже сейчас.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова
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