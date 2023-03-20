Большинство россиян назвали себя счастливыми
Опрос ВЦИОМ: 82% россиян чувствуют себя счастливыми
Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл исследование ко Дню счастья и выяснил, сколько россиян считают себя счастливыми. Оказалось, что к таковым себя причисляет абсолютное большинство наших сограждан. Подробные результаты опубликованы в понедельник на сайте ВЦИОМ.
Итак, счастливыми себя назвали 82% респондентов, причём треть из них (35%) признались, что "определённо счастливы", а 47% — "скорее счастливы".
Само счастье, разумеется, у каждого своё, но для большинства опрошенных его составляющие — это семья (24%), здоровье своё и близких (21%), общая удовлетворенность жизнью (20%) и хорошая работа (19%). Дети, как выяснил ВЦИОМ, делают счастливыми еще 16%, а хорошее материальное положение — 13%. По 8% россиян в качестве слагаемых счастья указали наличие жилищных условий и отсутствие одиночества.
Ранее Лайф рассказывал, что учёные из Гарвардского университета на протяжении более 80 лет наблюдали за жизнью 724 мужчин из Бостона и их детей начиная с 1938 года. Целью исследования было разгадать формулу счастья, и они это сделали, а результаты изложили в своей книге. Наибольшим сюрпризом оказалось, что здоровые отношения с партнёром не только делают нас счастливее на протяжении всей жизни, но и сохраняют наши тело и разум более здоровыми.