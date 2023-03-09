Эти 9 мыслей мешают вашей счастливой жизни, скорее выкиньте их из головы

Никто не может знать, что ждёт в будущем. Но мысли, которые каждый день крутятся в головах, способны менять судьбу. В хорошую сторону или плохую, зависит уже от того, о чём человек думает. Если тот постоянно сомневается, с завистью смотрит на других или не может отпустить прошлое, то самостоятельно лишает себя счастья. От каких мыслей пора отказаться, чтобы обрести лёгкость и свободу?

Каждый день думать о продуктивности и списке дел

Всеми любимое планирование. Кажется, что в современном мире без ежедневника никуда. Но как часто в будни, когда график расписан чуть ли не по минутам, вы успеваете поймать момент и понять, что живёте? Какая погода за окном, в каком настроении проснулись или что бы хотели съесть на ужин. Часто ли вы по-настоящему счастливы в рабочие часы? Чтобы находить минуты радости и спокойствия и понижать общий уровень стресса, важно не взваливать на себя больше необходимого. Научитесь делегировать.

Искать одобрение других

О чём не стоит часто думать, чтобы стать счастливым. Фото © Shutterstock

Жизнь превращается в ад, как только человек зацикливается на общественном мнении. Знать, что о вас думают, полезно, но такие мысли не должны становиться основой всего. Как только осознанно перестанете подстраиваться под чужие ожидания и начнёте делать то, что хочется именно вам, поймёте, насколько несчастными были.

Постоянно с кем-то соревноваться

Азарт и дух соперничества, которые иногда появляются в наших буднях, — это прекрасный стимул и толчок к действиям. В какой-то мере такие мысли направлены и на улучшение качества собственной жизни. Пока идея стать круче всех не засядет в голове настолько, что станет навязчивой. Всегда найдётся кто-то лучше вас. Не обесценивайте все прежние достижения только из-за мысли, что кто-то вас превзошёл. Старайтесь для своего комфорта.

Думать, что обязаны кому-то

Как человеку стать счастливым и уверенным в себе? Фото © Shutterstock

Многие из нас в ответ на какой-то красивый или приятный жест начинают судорожно думать, что придётся отплатить человеку тем же. Иначе это невежливо, просто поблагодарить, улыбнуться и ничего не сделать в ответ. Но такие размышления делают человека очень несчастным. Тяжело жить в мире, где обязан чуть ли не каждому знакомому. Стоит научиться в определённые моменты просто принимать и всё.

Мечтать о том, что счастье подарят

Особенно часто такие мысли встречаются у прекрасной половины человечества. Мол, встретит она свою любовь и сразу станет счастливой благодаря партнёру. Но это далеко не факт. Отношения не принесут радости, если её изначально нет в человеке. Партнёр — не клоун, цели развлекать или наполнять смыслом чужую жизнь у него нет. Прежде всего каждому из нас необходимо искать опору в самом себе.

Мысли об идеальной жизни

Кто из нас не любит помечтать. Представить себя героем фильма со счастливым концом. Вот только ожидания чуда на реальность переносить не стоит. В жизни вы вряд ли встретите идеального партнёра или у вас случится тот придуманный сценарий из головы. Меньше ожиданий — меньше разочарований. Ловите момент и наслаждайтесь им, закладывайте прочный фундамент в виде целей, а не просто фантазируйте о лучшей версии себя.

Тревожиться из-за вещей, которые невозможно контролировать

В современном мире всё так же много аспектов, на которые человек повлиять не в силах: политика, природные явления, экономика, будущее или же прошлое. Согласитесь, трудно быть счастливым, постоянно прокручивая пугающие мысли о своей беспомощности. Чтобы не провалиться в депрессию, важно концентрироваться на себе и тех вещах, которые подвластны контролю.

Воспоминания

Какие мысли мешают счастливо жить. Фото © Shutterstock

Человек невероятно часто вспоминает своё прошлое: ошибки, триумф, партнёров, радостные или грустные моменты. Но важно не попадаться на эту уловку разума. Живя воспоминаниями, вы не станете счастливее, ведь вернуть ничего уже нельзя. Но такие мысли будут негативно отражаться на будущем. Отпустите прошлое и сместите фокус на будущее.

Мысли о собственной неуверенности