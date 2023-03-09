Рита Дакота решила "выйти из зоны комфорта", выпрашивая у фанатов деньги на день рождения
Этот день — отличный повод стать новым человеком. Можно сесть на диету, а блогерша пошла дальше и начала побираться, выпрашивая донатики. Оправдываясь не только поводом поздравить себя с праздником.
Певица Рита Дакота. Обложка © T.me / ritadakotatelega
Популярная певица, супруга Влада Соколовского и блогер Рита Дакота отмечает сегодня день рождения. Девушке исполнилось 33 года, с чём её и поздравляем. Вот только подарок в честь праздника знаменитость выбрала интересный. Выложила номер карты в "Историях", откровенно выпрашивая у сердобольных поклонников денег.
Рита Дакота собирает деньги на продвижение нового альбома. Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / ritadakota
Рита обещает: вся сумма будет потрачена исключительно на продвижение её нового альбома. И даже покажет, на что именно пойдут средства, задоначенные фанатами. Торжество шопинга состоится вечером в онлайн-трансляции. "Вы поможете мне выбрать блогеров и закупить рекламу альбома, придумать какие-то креативы", — пишет Дакота.
Дакота выпрашивает у поклонников деньги в свой день рождения. Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / ritadakota
Интересно, что шаг в сторону побирательства в Сети блогерша называет "тотальным выходом из зоны комфорта" и тем, "чего никогда не делала в жизни". И после Рита себя же и успокаивает, говоря, "делать что-то для себя, не испытывая при этом ни капли чувства вины, — это был один из главных моих запросов на расширение".
Получается, просить так нагло у поклонников денег всё-таки немного стыдно? Интересно будет вечером посмотреть на сумму, которую удастся собрать за день. Правда ли, что все средства действительно окажутся потраченными на музыку?
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