Рита Дакота решила "выйти из зоны комфорта", выпрашивая у фанатов деньги на день рождения

Популярная певица, супруга Влада Соколовского и блогер Рита Дакота отмечает сегодня день рождения. Девушке исполнилось 33 года, с чём её и поздравляем. Вот только подарок в честь праздника знаменитость выбрала интересный. Выложила номер карты в "Историях", откровенно выпрашивая у сердобольных поклонников денег.

Рита Дакота собирает деньги на продвижение нового альбома. Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / ritadakota

Рита обещает: вся сумма будет потрачена исключительно на продвижение её нового альбома. И даже покажет, на что именно пойдут средства, задоначенные фанатами. Торжество шопинга состоится вечером в онлайн-трансляции. "Вы поможете мне выбрать блогеров и закупить рекламу альбома, придумать какие-то креативы", — пишет Дакота.

Дакота выпрашивает у поклонников деньги в свой день рождения. Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / ritadakota

Интересно, что шаг в сторону побирательства в Сети блогерша называет "тотальным выходом из зоны комфорта" и тем, "чего никогда не делала в жизни". И после Рита себя же и успокаивает, говоря, "делать что-то для себя, не испытывая при этом ни капли чувства вины, — это был один из главных моих запросов на расширение".