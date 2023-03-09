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9 марта, 09:33

У 82-летнего модельера Роберто Кавалли родился шестой ребёнок

Итальянский модельер Роберто Кавалли познал радость отцовства в шестой раз и поспешил поделиться счастливой новостью с поклонниками. Как сообщает Mirror, у 82-летнего дизайнера и его возлюбленной — 37-летней шведской фотомодели Сандры Нильссон — родился мальчик. Наследника назвали в честь отца знаменитого кутюрье.

"Его зовут Джорджио, как и его дедушку, моего отца, которого нацисты застрелили во время резни в Каврилье, когда мне было четыре года", — рассказал Кавалли журналистам.

Он также добавил, что с момента рождения малыша прошло около недели, молодая мама чувствует себя хорошо. Помимо новорождённого сына у 82-летнего Кавалли есть ещё пять наследников от двух предыдущих браков. Сына Томмазо и дочку Кристину ему родила Сильванелла Джаннони, в браке с которой он прожил 10 лет. Также у дизайнера есть сыновья Роберт и Даниэле и дочь Рейчел от второго союза с "Мисс Европой" Евой Марией Дюре.

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А ранее певица Анна Калашникова намекнула, что ждёт ребёнка. Когда журналисты спросили её о возможной беременности, она уклончиво ответила, что её сын очень хочет сестрёнку.

Обложка ©

Getty Images / Juan Naharro Gimenez

Наталья Исакова
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