От бумеров до миллениалов: Чем отличается дизайн в интерьерах людей разных поколений

Казалось бы, деление всех людей на поколения слишком условное. Но тем не менее профессионалы везде замечают особенности людей разных возрастов. Так что и такие классификации имеют место быть. Дизайнер Ксения Кузнецова уверяет, что, оценив, сколько человеку лет, можно с уверенностью сказать, что он предпочитает в дизайне. Итак, как обустраивают квартиры люди поколений от беби-бумеров до миллениалов.

Беби-бумеры. Родились в период с 1944 по 1967 год — сейчас им 56–79 лет

Какой интерьер подходит пенсионерам. Фото © Shutterstock

Самое консервативное поколение из тех, что мы сегодня рассматриваем. Это люди, прожившие большую часть жизни в стране, которой больше нет. Их традиции и привычки, которые закладывались десятилетиями, а разрушились довольно быстро. В памяти всё ещё очереди за югославской стенкой и ожидание собственной квартиры в профсоюзных очередях. Беби-бумеры бережливы и предпочитают заказывать предмеры интерьера если не на века, то однозначно на многолетнюю перспективу. Мебель, которая нравится этому поколению, классическая, зачастую фактурно близка к природным оттенкам и материалам.

Важная особенность бумеров — они держатся за коллектив, предпочитают большие застолья и регулярно принимают гостей. Для них важно, чтобы зона гостиной была комфортной как для узкого круга членов семьи, так и для друзей и знакомых Ксения Кузнецова Дизайнер, директор по продукту Mr.Doors

Поколение X. Родились в период с 1967 по 1984 год — сейчас им 39–56 лет

Предпочтения в дизайне интерьеров мужчин и женщин среднего возраста. Фото © Shutterstock

Они менее консервативны в своих взглядах на дизайн пространства, чем беби-бумеры, но хотят чуть больших перемен, чем следующее поколение миллениалов. Иксы склонны к некоторой романтизации в интерьере. Предпочитают для собственного жилища такие стили, как прованс, неоклассика, средиземноморский стиль.

Представители поколения X — уже состоявшиеся люди, твёрдо стоящие на ногах. Для них характерен неординарный взгляд на жизнь, они самостоятельны и готовы к экспериментам. Что касается выбора мебели и в целом изменений в интерьере — они очень гибкие и предпочтут затевать ремонт чаще представителей других поколений Ксения Кузнецова Дизайнер, директор по продукту Mr.Doors

Миллениалы. Родились в период с 1984 по 2000 год — сейчас им в районе 23–39 лет

Что в интерьере важно миллениалам. Фото © Shutterstock

Миллениалы — активные пользователи гаджетов. Их даже иногда называют "поколением большого пальца". Они охотно вводят в свою повседневность устройства, которые будут работать на личный комфорт: колонки с голосовыми ассистентами, приложения для умного дома — список можно продолжать ещё долго. При этом они обращают внимание на то, чтобы все эти устройства продолжали общую стилистику в интерьере и не привлекали внимания. Миллениалы до последнего пытаются игнорировать тот факт, что они взрослые люди. Любят компьютерные игры, приставки... Для последних, кстати, тоже должно быть отдельное место в квартире. Наверняка многие знакомы с людьми, которые коллекционируют фигурки из комиксов или уточек для ванной — это всё про них, людей этого поколения.

Казалось бы, миллениалов воспитывали запасливые бумеры и иксы, но для них характерно некоторое расточительство, и им тяжело себя сдерживать в мире соблазнов. Поэтому у миллениалов есть шанс слишком переусердствовать в обустройстве собственного жилища — и им, скорее, понадобится помощь профессионального дизайнера Ксения Кузнецова Дизайнер, директор по продукту Mr.Doors

А что думает психолог?

Какой дизайн интерьера выбрать. Фото © Shutterstock

Интересно, как сильно влияет на обустройство дома даже то, в какой период времени мы родились. Без комментария психолога в таком вопросе обойтись было бы невозможно. Автор Youtube-канала "Пора к психологу" Оксана Козырёва предлагает обратить внимание на то, что послевоенное поколение и те, кто родился в 50–60-е, — это люди, для кого разные дизайнерские новшества и концепции никогда не станут важнее любимого бабушкиного абажура или папиного кресла. По-настоящему для них будут значимы только те вещи, которые рассказывают истории, напоминают о чём-то сокровенном.

Я знаю тех, кто годами хранит тот самый журнальный столик или ту самую чугунную сковородку из деревенского дома в своих квартирах. Тут и фактуры будут другие — скорее, про основательность, тактильность: дерево, ткани, керамика и никакого холодного минимализма Оксана Козырёва Психолог, автор Youtube-канала "Пора к психологу"

Поколение X скорее выберет то, что будет стараться демонстрировать статус, достижения. Это люди, выросшие в довольно стабильное время (те, кто родился в конце 60-х, 70-е), они провели детство, в котором у родителей была более предсказуемая жизнь, не в 90-е. Поэтому и психика там довольно крепкая, и адаптироваться к новым реалиям в силу молодого возраста они успели. И в интерьере закономерно успехи жизни должны отображаться.

Какой дизайн интерьера подойдёт для молодёжи. Фото © Shutterstock

Гораздо интереснее дела обстоят с "детьми перестройки" (80–90 годы рождения). Это отдельная категория. К сожалению, в большинстве своём это дети, которым приходилось быть маленькими взрослыми, когда в жизни родителей многое рушилось. Это поколение трудоголиков, которые к 35 годам уже смертельно устали. Эти люди изо всех сил будут стараться, чтобы дома было современно, тепло, хорошо, модно и благополучно. Своя квартира, хороший современный интерьер могут стать идеей фикс Оксана Козырёва Психолог, автор Youtube-канала "Пора к психологу"