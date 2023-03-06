7 распространённых ошибок, из-за которых наши квартиры всё больше напоминают свалку

Неудачная организация пространства в квартире обязательно отразится на её чистоте и порядке. Некоторые ошибки в планировке могут привести к тому, что жилище быстро заполнится вещами, которые будут только мешать жить. Вот несколько ошибок, которые следует избегать, если хотите сохранить свою квартиру чистой и ухоженной.

Неудачно размещать мебель

Когда мебель расположена неправильно, это может привести к определённым проблемам: она будет мешать движению и создавать преграды на пути. Также стоит обратить внимание на размер предметов. Дизайнеры всегда советуют выбирать себе не слишком громоздкие, не занимающие слишком много места предметы интерьера.

Иметь недостаточно места для хранения

Если в квартире не хватает места для хранения вещей, они будут скапливаться в углах и на разных поверхностях, что точно вызовет беспорядок. Хорошее решение проблемы — использовать шкафы, полки и ящики, чтобы всё было по местам и при этом в доступности. Важно не только создать достаточно места для хранения, но и организовать его правильно. Например, можно разделить вещи по категориям.

Почему квартира быстро захламляется. Фото © Shutterstock

Не разделять зоны на отдых и работу

Отсутствие отдельных зон для работы и отдыха приведёт к тому, что все виды деятельности смешаются. А это в конечном итоге станет причиной бардака и неудобства. Важно создать и отделить пространство в квартире: выделить уголок для работы за компьютером или чтения книг, для отдыха — с диваном и мягкими креслами, а также зону для кухни. Эти хитрости помогут не только создать уют в квартире, но и повысят продуктивность хозяина.

Использовать слишком много декора

Слишком много декора в квартире тоже плохо. Фото © Shutterstock

Часто люди покупают элементы декора, не думая, куда потом их поставят. В результате предметы начинают скапливаться на полках, столах и других поверхностях, создают беспорядок и визуальный шум в помещении. Чтобы этого избежать, необходимо заранее знать, куда расположите ту или иную вещь. Лучше всего выбрать пару крупных акцентов и несколько мелких предметов, дополняющих общую картину.

Неудачно размещать электронику

Электроника может занимать много места и "пачкать" пространство ненужными проводами, которые будут ещё и мешаться. Важно размещать все гаджеты таким образом, чтобы шнуры не занимали много места и не создавали препятствий на пути человека. Один из способов оптимизировать пространство и избавиться от лишнего — перейти на беспроводные девайсы. Например, клавиатуру, мышку или наушники, чтобы избавиться от проводов на столе или на полу. Если же варианта поменять технику нет, используйте специальные держатели или прячьте всё под плинтусами.

Способы организовать квартиру так, чтобы она не захламлялась. Фото © Shutterstock

Не использовать стены

Если в вашей квартире мало места на полу, то использование вертикального пространства окажется отличным решением. Повесьте полки, купите шкафы, книжные стеллажи и другие элементы хранения на стене. Так вы не только разнообразите внешний вид интерьера, но и организуете пространство.

Копить ненужные вещи