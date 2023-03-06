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6 марта, 13:30

Тренды весны – 2023: Что носить женщинам в возрасте 45+, чтобы оставаться на стиле

В зависимости от желания даже в свои 45 или 60 женщина может выглядеть стильно и привлекательно, а не как типичная бабушка. Обуздать тренды весны – 2023 несложно, если подобрать правильные образы.

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Может показаться, что мода придумана только для людей определённого возраста. А все, кому исполняется 40, неожиданно превращаются в тех самых персон, предпочитающих бабушкин стиль в одежде. Это на самом деле так или с годами наружу вырываются стереотипы, засевшие в голове? Сегодня расскажем о вещах, которые не только будут в тренде сезона весна/лето – 2023, но и помогут женщинам средних лет оставаться на стиле.

Джинсы свободного кроя — тренд весны – 2023

Любимый деним не покинет тренды весны – 2023, только выбирать стоит джинсы более свободного кроя. Фото © Shutterstock

Любимый деним не покинет тренды весны – 2023, только выбирать стоит джинсы более свободного кроя. Фото © Shutterstock

Деним остаётся неотъемлемым предметом гардероба из сезона в сезон, меняясь только в крое и оттенках. Мы настолько привыкли носить джинсы, потому не оказаться в трендах весны – 2023 они не могли. Что до ультрамодных решений для всех возрастов — свободный крой и светлые оттенки.

Весна/лето – 2023 — платья и юбки в длине макси

Идеальная длина для тех, кто не хочет лишний раз показывать свои ножки. Макси юбки и платья одинаково прекрасно смотрятся и на моделях, и на обычных женщинах, которых можно встретить на улице. Вне зависимости от возраста и телосложения образы с этими вещами стоит дополнять аксессуарами и правильно подобранной обувью. Тогда и в 60 лет дамы смогут ловить на себе восхищённые взгляды, а не казаться типичными бабушками.

Монохромные образы с яркими акцентами

В трендах весны – 2023 оказались и образы из одного или двух оттенков. Фото © Shutterstock

В трендах весны – 2023 оказались и образы из одного или двух оттенков. Фото © Shutterstock

Классика модных показов осталась и в трендах сезона весна-лето 2023. Нет ничего проще, чем подобрать образ из одного цвета или нескольких — два или три — его оттенков, добавив яркий акцент. Будь то юбки и рубашки с головными уборами или верхней одеждой, или брюки, свитера и жакеты. Такие наряды станут одинаково выигрышно смотреться и на девушках, и на женщинах среднего возраста.

Жакеты — модное решение для весны-2023

Несмотря на то что сейчас ультрастильным считается именно оверсайз, при правильном сочетании с обувью и одеждой в целом можно добавить в наряд любимый пиджак. Приталенный он или свободного кроя, важно найти идеальный баланс, чтобы и не обтягиваться полностью, но и не носить только широкие вещи. В таком образе можно смело отправиться и на деловую встречу, и в гости к друзьям.

Модное пальто весны-2023

Модное пальто весны-2023 — классического кроя, но интересных оттенков. Фото © Shutterstock

Модное пальто весны-2023 — классического кроя, но интересных оттенков. Фото © Shutterstock

Давайте не забывать, что перед началом по-настоящему тёплых дней нам предстоит ещё походить в прохладе. Женщины, кому за 45, тоже могут оказаться на стиле и выбрать себе модное пальто весны-2023. Обратите внимание на классический крой верхней одежды. А вот с цветами и оттенками экспериментировать не стесняйтесь — в трендах предстоящего сезона лимонный, охра, шоколад, белый и яркие принты.

5 вещей в гардеробе, которые даже стройняшку визуально превратят в пышку

5 вещей в гардеробе, которые даже стройняшку визуально превратят в пышку

Елизавета Терешкова
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