Спустя 7 лет после победы в "Голос. Дети": как живёт и выглядит Данил Плужников сегодня

В шоу "Голос. Дети" приходит множество талантов, каждого артиста можно назвать уникальным. Но особенно зрителям запомнился Данил Плужников. Не только из-за своего голоса, но и из-за внешности, ведь мальчик страдает нарушением роста костей. Однако недуг не стал препятствием на пути к победе. В 2016 году в третьем сезоне шоу именно Данил одержал победу. После этого его жизнь разительно изменилась: юный талант начал выступать на фестивалях, конкурсах и площадках известных исполнителей. Даже первый сольный концерт дал в марте 2017 года. А потом пропал. На сегодняшний день особых новостей от Плужникова нет, всё ли с ним в порядке?

Где сейчас Данил Плужников, который победил в "Голос. Дети". Фото © ТАСС / Геодакян Артём, © Youtube / Данил Плужников

Оказалось, что да. Сейчас уже не ребёнок, а 21-летний юноша Данил решил сосредоточиться на здоровье. Правда, операции и реабилитации требуют слишком много сил и времени. Для привычной жизни ничего не остаётся.

"Я несколько выпал из привычной жизни. Занимаюсь здоровьем по большей части. Мне поставили аппарат Илизарова. На протяжении этого года я вылечил одну ногу. Сейчас долечиваю вторую. За полтора года я перенёс операций десять, может быть. Это очень длительный процесс, неприятный и болезненный. Но его нужно пройти, чтобы я мог функционировать в жизни как активный человек, который может банально выйти на улицу", — признаётся Данил.

"Перенёс 10 операций", — Плужников о здоровье. Фото © Youtube / Данил Плужников

Чтобы мечта Данилы сбылась и он смог передвигаться без инвалидного кресла, придётся пройти ещё долгий путь. Работы ждёт много как у хирургов и других врачей, так и у самого певца. Одна из самых сложных операций как раз накануне. По словам Плужникова, придётся ломать кость таза, что перекроет всю уже сделанную работу до этого.

"В сентябре придётся ещё раз поехать, чтобы на бедренной кости сверху таза у сустава сломать косточку, довернуть, потому что у меня очень плохой угол сустава. Скорее всего, это будет самый длительный момент из всего лечения: потом придётся переделывать всё, что мы делали ранее. То есть это таз, бедро, голень на двух ногах", — рассказывает Плужников.

Победитель шоу "Голос. Дети" завершать карьеру не планирует. Фото © ТАСС