Ростом не вышли и есть пара лишних кг: Реальные параметры популярных актрис СССР

Магия кино как раз и заключается в том, чтобы показать зрителю задуманное. Касается это не только декораций или спецэффектов, но и внешности актёров и актрис. Нужный ракурс подарит недостающие 10 см роста, а платье с особым принтом скроет лишние килограммы. Наверное, вы никогда и не задумывались про параметры звёзд советского кино. Но, уверяем, некоторые актрисы из СССР в жизни были совсем не такими идеальными, как на экране.

Людмила Гурченко

Кадр из фильма © "Любовь и голуби". Режиссёр Владимир Меньшов. Сценарий Владимир Гуркин / Кинопоиск.

Одно из самых популярных имён советского кинематографа. Людмила Гурченко до самой старости старалась следить за собой, сидеть на диетах и даже делать пластику. Несмотря на внешне хрупкое и миниатюрное телосложение — именно такой актрису можно было увидеть в кадре, — рост Людмилы Гурченко составлял 173 сантиметра, а вес менялся от 58 до 60 килограммов.

Наталья Кустинская

Кадр из фильма © "Иван Васильевич меняет профессию". Режиссёр Леонид Гайдай. Сценарий Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Михаил Булгаков / Кинопоиск

Культовая фраза "Алло, Галочка? Ты сейчас умрёшь!" из советского фильма "Иван Васильевич меняет профессию" была сказана как раз Натальей Кустинской. Советская Брижит Бардо, как называли актрису за точёную фигуру и белоснежные локоны, всегда следила за собой и была в форме. При росте 164 сантиметра вес советской актрисы никогда не превышал 55 килограммов.

Наталья Селезнёва

Кадр из фильма © "Иван Васильевич меняет профессию". Режиссёр Леонид Гайдай. Сценарий Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Михаил Булгаков / Кинопоиск

Миниатюрная и такая худенькая на вид Наталья Селезнёва пользовалась большой популярностью в советском кино. Вот как вы думаете, только опираясь на внешность, какие параметры могли быть у актрисы? Подумайте, присмотритесь. На самом деле при весе всего 50 килограммов Наталья отличалась ростом в 175 сантиметров.

Алиса Фрейндлих

Кадр из фильма © "Д'Артаньян и три мушкетёра". Режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич. Сценарий Марк Розовский, Александр Дюма – отец / Кинопоиск

Роковая красавица, больше всего знакомая зрителям по своим ролям в фильмах "Д’Артаньян и три мушкетёра" и "Служебный роман", всегда производила впечатление женщины статной и грациозной. То, как Алиса Фрейндлих держалась в кадре, не вызывало даже и мысли о маленьком росте. Однако на самом деле знаменитая советская актриса была ростом 153 сантиметра. А вот вес в разные периоды мог быть от 47 до 60 килограммов.

Фаина Раневская

Кадр из фильма © "Золушка". Режиссёр Надежда Кошеверова, Михаил Шапиро. Сценарий Евгений Шварц / Кинопоиск

Читаете имя Фаины Раневской, а в голове сразу всплывают её немного резкие, но такие правдивые высказывания? Понимаем. Это же одна из самых необычных на внешность актрис СССР и обладательница огромного таланта. В это трудно поверить, но и рост у знаменитости тоже был выдающийся — где-то 180–185 сантиметров. Вес же Фаины Раневской постоянно менялся в зависимости от роли, но у актрисы всегда были пышные формы.

Наталья Андрейченко

Кадр из фильма © "Мэри Поппинс, до свидания". Режиссёр Леонид Квинихидзе. Сценарий Владимир Валуцкий, Памела Линдон Трэверс / Кинопоиск