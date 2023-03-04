Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 марта, 09:00

10 фото из леса, которые заставят вас понять, что природа намного интереснее, чем вы думаете

Ну что там может быть интересного, в лесу этом вашем: грибов собрал — и домой. Но ведь есть такие грибы, которые и съесть жалко... и опасно... Не надо верить на слово — представляем 10 доказательств.

"Эта аметистовая лаковица похожа на галактику!" NotYourAverage_Jane.

Фото © Reddit / NotYourAverage_Jane

Фото © Reddit / NotYourAverage_Jane

"Нашла гриб весьма интересной формы", — mr_shai_hulud.

Фото © Reddit / mr_shai_hulud

Фото © Reddit / mr_shai_hulud

"О, привет! Давно не виделись!" funkygrrl.

Фото © Reddit / funkygrrl

Фото © Reddit / funkygrrl

"Папа прислал фото, где он валяется в волшебном кольце из грибов. Думаю, вам понравится", — mycatdoesntlikeme.

Фото © Reddit / mycatdoesntlikeme

Фото © Reddit / mycatdoesntlikeme

"Вы когда-нибудь видели более геометрически совершенную лисичку?" _Gravedancer_.

Фото © Reddit / _Gravedancer_

Фото © Reddit / _Gravedancer_

"Лучшие работы матери-природы", — naturelionmushroom.

Фото © Reddit / naturelionmushroom

Фото © Reddit / naturelionmushroom

"Вот вам фотография диких грибов в Керале, Индия", — the_renegade_dude.

Фото © Reddit / the_renegade_dude

Фото © Reddit / the_renegade_dude

"Вы даже не представляете, как это меня беспокоит..." GumGatherer.

Фото © Reddit / GumGatherer

Фото © Reddit / GumGatherer

"Огромный белый гриб. И даже не червивый! Практически весь я засушил", — rararamen604.

Фото © Reddit / rararamen604

Фото © Reddit / rararamen604

"Нашёл этих ребяток на кедровой скамейке на пляже во Флориде. Думаю, вы оцените", — Infinitely_Infantile.

Фото © Reddit / Infinitely_Infantile

Фото © Reddit / Infinitely_Infantile

10 страшных фото, доказывающих, что питомцам не место в одном доме с растениями

10 страшных фото, доказывающих, что питомцам не место в одном доме с растениями

Обложка ©

Reddit / the_renegade_dude, rararamen604

Сергей Трофимов
  • Wow
  • Лучшее из Интернета
  • Природа
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров