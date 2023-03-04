10 фото из леса, которые заставят вас понять, что природа намного интереснее, чем вы думаете
Ну что там может быть интересного, в лесу этом вашем: грибов собрал — и домой. Но ведь есть такие грибы, которые и съесть жалко... и опасно... Не надо верить на слово — представляем 10 доказательств.
"Эта аметистовая лаковица похожа на галактику!" — NotYourAverage_Jane.
Фото © Reddit / NotYourAverage_Jane
"Нашла гриб весьма интересной формы", — mr_shai_hulud.
Фото © Reddit / mr_shai_hulud
"О, привет! Давно не виделись!" — funkygrrl.
Фото © Reddit / funkygrrl
"Папа прислал фото, где он валяется в волшебном кольце из грибов. Думаю, вам понравится", — mycatdoesntlikeme.
Фото © Reddit / mycatdoesntlikeme
"Вы когда-нибудь видели более геометрически совершенную лисичку?" — _Gravedancer_.
Фото © Reddit / _Gravedancer_
"Лучшие работы матери-природы", — naturelionmushroom.
Фото © Reddit / naturelionmushroom
"Вот вам фотография диких грибов в Керале, Индия", — the_renegade_dude.
Фото © Reddit / the_renegade_dude
"Вы даже не представляете, как это меня беспокоит..." — GumGatherer.
Фото © Reddit / GumGatherer
"Огромный белый гриб. И даже не червивый! Практически весь я засушил", — rararamen604.
Фото © Reddit / rararamen604
"Нашёл этих ребяток на кедровой скамейке на пляже во Флориде. Думаю, вы оцените", — Infinitely_Infantile.
Фото © Reddit / Infinitely_Infantile
Эзотерика
Reddit / the_renegade_dude, rararamen604