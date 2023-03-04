Начало эры Водолея: Пророчества Нострадамуса и Ванги на 2023 год для России, Украины и мира Люди, которым долгое время приписывали экстрасенсорные и сверхъестественные способности, называли 2023-й годом "потрясений и очищения". Что они имели в виду? 3 марта, 23:40 Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia, © Shutterstock

Предсказания на 2023 год

Французский астролог и алхимик Мишель де Нотрдам, известный как Нострадамус, опубликовал свои первые провидческие катрены (строфы из четырёх строк. — Прим. Лайфа) в 1555-м, в возрасте 52 лет. К этому времени он сделал карьеру врача, пережил гибель первой жены и детей, спасся от чумы, вступил в новый брак, в котором родилось шестеро детей. Первую книгу пророчеств он посвятил сыну Сезару, которому на тот момент исполнился год.

Чтобы правильно читать катрены Нострадамуса, нужно понимать особенность его мышления. В противовес традиционным книгам, пропитанным эсхатологией (учением о неизбежном движении к концу света), пророк под историей человечества подразумевал некие циклы, вызванные повторением планетных конфигураций. Соответственно, и его знамения носят универсальный характер. Причём катрены Нострадамус писал не о будущем, а о прошлом, и, по мнению исследователей, в первую очередь осмыслял пространство средневековой Франции. Другое дело, что его модель приложима к другим странам и другим эпохам.

Что предсказал Нострадамус

Фото © Wikipedia

По данным Yearly-Horoscope, по состоянию на 2023 год 70% из 6338 пророчеств Нострадамуса сбылось. Он предсказал Великую французскую революцию 1789 года, приход к власти Гитлера, Вторую мировую войну, изобретение атомной бомбы, теракты 11 сентября и даже смерть королевы Великобритании Елизаветы II.

В XXI веке пророчества Нострадамуса зазвучали с новой силой. По мнению некоторых исследователей, он предвидел начало спецоперации на Украине. Впрочем, тут стоит учитывать, что переводы катренов, как и любой поэзии, всегда преломляются через интерпретацию переводчика. Ведь это язык метафор, а не математических формул.

Предсказания Нострадамуса на 2023 год касаются всего мира в целом. В катрене 5/23 звучит фраза "...большинство других объединятся с Марсом". Под Марсом подразумеваются США и блок НАТО. В этом же четверостишии проскальзывают строки, будто бы намекающие на Илона Маска ("Африканский лидер напуган"). Тут нужно пояснить, что Маск родился в ЮАР и сейчас он боится ядерного столкновения стран, выступая за мирное урегулирование текущего конфликта. Ещё одно его пророчество касается войны в Европе, которая якобы продлится семь месяцев и будет сосредоточена "вокруг одного большого города". Тут уже можно интерпретировать как угодно. Как и слова о "последнем понтифике", который "не принесёт мира".

В целом, согласно Нострадамусу, 2023 год станет годом как потрясений, так и перемен. Пророчества гласят, что далее последует более продвинутая эра.

Землетрясение в Турции в 2023-м

В своих катренах Нострадамус коснулся и природных катаклизмов. По словам исследователей, он указывал на наводнения, засухи и землетрясения. Интересно, что, по прогнозам гидрологов, в 2023-м ожидаются сильная засуха и дефицит воды на Великих равнинах Канады и США, в западной части России, а также на равнинах Монголии и в некоторых регионах Китая.

Фото © Shutterstock

Случившееся недавно землетрясение в Турции может стать подтверждением прогноза. По поводу землетрясения в Турции 2023 года есть ещё один интересный момент. Говорят, что его также предсказал (за три дня до катастрофы) некий "голландский Нострадамус" Фрэнк Хугербитс. Он оперирует не катренами на бумаге, а научными данными. Помимо этого, в четверостишиях Мишеля Нострадамуса немало говорится о голоде, подорожании продуктов и дефиците пресной воды, которые затронут некоторые страны:

"Так высоко поднимется бушель пшеницы, что человек будет ближнего есть". Впрочем, исследователи называют разговоры о вспышках каннибализма преувеличением. А исчезновение бумажных денег, которое тоже относят к пророчествам Нострадамуса, скорее всего, говорит не об апокалиптических кострах из долларов и евро, а о переходе на онлайн-формат.

Предсказания на 2023 год от Ванги

Болгарская пророчица Ванга, как сейчас утверждают многие источники, предвидела землетрясение в Турции. Среди других пророчеств — возможные визиты инопланетян и ядерные взрывы. Возможно, под разговорами про НЛО следует понимать скандал с китайскими воздушными шарами в США и последующим всплеском интереса к уфологии, а может быть, и что-то другое. Что касается ядерных взрывов, предсказания Ванги на 2023 год могли затронуть тему приостановки договора СНВ-3 Россией и возможную подготовку испытаний американцами ядерного оружия. С другой стороны, на 2023 год выпадает её прогноз по поводу "окончания противостояния": "... на Большой земле наступят покой и мир".

А мировому господству США болгарская целительница предрекла "конец после усиления влияния Красного Дракона". Видимо, речь идёт о КНР и каком-то новом мировом равновесии.

Предсказания Глобы на 2023 год

По словам астролога Тамары Глобы, 2023 год — год Марса по европейскому календарю. Она отмечает, что сейчас идёт логическое продолжение событий прошлого года. С одной стороны, усиление давления США, с другой — намечается завершение определённого этапа в истории как России, так и мира, и это должно завершиться наступлением новой эры. В этом плане предсказания Глобы на 2023 год сходятся с предсказаниями Мишеля Нострадамуса.

Таро на 2023 год

Фото © Shutterstock

Нумерологи и тарологи отмечают, что с точки зрения арканонумерологии (древней системы знаний о мире и человеке. — Прим. Лайфа) 2023–2025 годы связаны с многочисленными вызовами и возможностями. По словам таролога Натальи Файнман, в 2022-м произошло столкновение человечества с Высшим судом и последствия пока будут расширяться и глобализироваться. Она уточняет, что каждому воздастся за его мысли, поступки, мировоззрение.

Предсказания Таро на 2023 год основываются на том, что он "проходит под числом семь". Как считает Наталья Файнман, что бы ни говорили о погрязшем в материализме человечестве, решающее значение останется за наукой, религией, философией и эзотерикой. В этом году и миру, и каждому государству, и отдельно взятому человеку важно определиться с ориентирами, пока открыты "ворота возможностей". В целом любые пророчества всегда ставят не точку, а многоточие.

Авторы Евгений Жуков