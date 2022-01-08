Особенное время: Что по поводу года Тигра говорили Нострадамус, Ванга и астрологи Некоторые прогнозы знаменитых пророков прошлого совпадают с современными астрологическими раскладами. 2022-й, по некоторым данным, станет особенным по количеству сбывшихся предсказаний. 7 января, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, Общественное достояние

Пророчества Нострадамуса на 2022 год

Мишель де Нотрдам, известный также как Нострадамус. © Общественное достояние

Точность катренов Мишеля де Нотрдама, или Нострадамуса, оценивается учёными в 70–85%. 2022 год богат на переломные события. Строчка "Римские храмы отвергнут разочаровавшие их устои", по словам переводчиков, означает развал Евросоюза. При чём тут Рим? Римский договор 1957 года заложил основы ЕС. По мнению экспертов, вслед за Англией из Евросоюза выйдет Польша, дальше сработает принцип домино, ситуация достигнет критического пика. Также Нострадамус, по заявлению Sky History, указал на растущее влияние роботов.

Роль дронов, чат-ботов, нейросетей, военного искусственного интеллекта будет расти. Также Нострадамус предрёк мировой эмиграционный кризис, осаду Парижа (только непонятно, речь идёт о войне или уличных беспорядках), консенсус в отношениях между Россией и Украиной и попытки со стороны США нарушить это хрупкое равновесие. Прозорливый алхимик также в одном из катренов сообщил, что "ближе к середине Крайнего Севера в глубинах Азии" (то есть в Японии) в октябре 2022 года случится мощное землетрясение. Строчку "Вижу я огонь, падающий с неба" интерпретируют по-разному. Одни переводчики понимают под этим метеоритный дождь, другие — ядерное оружие.

Пророчества Ванги на 2022 год

По статистике, результативность болгарской прорицательницы равна 72%. Как и в случае с Нострадамусом, всё зависит от трактовки. Ванга видела 2022 год "годом перемен". Она предрекла новую фазу в пандемии CoViD-19. Согласно предсказанию, "люди привыкнут к болезни". Если она имела в виду, что на фоне роста коллективного иммунитета коронавирус станет чем-то привычным вроде ОРВИ, то это обнадёживает. Но если имеется в виду, что люди смирятся с непредсказуемостью ситуации на фоне появления новых штаммов, то это звучит тревожно. Фразу "Будет счастлив тот, кто сумеет отличить правду ото лжи" трактуют как засилье информационного мусора, новые потоки лженовостей, новые конспирологические теории, рост ценности "объективной информации" и "неискажённых фактов".

Тот, кто сможет отделить зёрна от плевел, будет счастлив. Также Ванга в одном из пророчеств сказала, что в 2022 году "Китай покажет клыки". Наблюдая, какого успеха достигла эта держава в наращивании вооружений, особо не удивляешься. Некоторые считают, что в первую очередь речь идёт о Тайване, на который Китай давно замахивается. Пророчество "Луна покажет скрытую сторону" связывают с космической гонкой, главными участниками которой станут Россия, Китай и США. Слова "Две страны объединятся, станут одной большой" намекают на дальнейшее сближение России и Белоруссии и на создание Союзного государства.

Гороскоп на 2022 год

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Что касается современников, понимающих язык звёзд, то они называют 2022 год переломным. Политический, экономический и медицинский кризисы в год Голубого Тигра достигнут развязки. Временами это будет весьма болезненно для многих государств, но после шока последует подъём. Особенно это касается экономики. Единение планет в знаке Козерога (Плутона и Белой Луны) приведёт к преодолению политических разногласий для ряда держав. С пандемией всё несколько сложнее. Сатурн будет пребывать в знаке Водолея до марта 2023 года, и с этим астрологи связывают ещё один год пандемии.

Зато уже с марта 2022 года жёсткие ограничения, связанные с ковидом, будут ослабляться. Откроются границы, во многих странах отменят масочный режим. Ведущей тенденцией в России на 2022 год астрологи называют рост финансовой грамотности и введение цифрового рубля. Этот прогноз совпадает со словами Ванги о том, что "люди будут сказочно богатыми, даже не держа денег в руках", что через Россию будут проходить два мощных финансовых потока — с Востока и с Запада.

Прогноз Таро на 2022 год

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По раскладам тарологов грядущий год пройдёт под знаком отказа человечества от излишних трат. В России упадёт популярность кредитов. Покупка дорогих вещей и влезание в долги ради статуса и показухи выйдет из моды. В начале года будет преобладать старший аркан "Отшельник", и это будет ознаменовано рядом мелких событий локального значения, на которых Россия и будет сконцентрирована. Ближе к середине года на арену выйдет старший аркан "Сила", и здесь уже будет стоять вопрос выбора вектора дальнейшего развития страны, выбор приоритетов и даже борьба с внешнеполитической агрессией на дипломатическом уровне. К концу года страсти утихнут.

Тройка кубков сыграет роль в феврале, особенно следует обратить внимание на зеркальную дату 22.02.22. В этом месяце страна пожнёт позитивные плоды неких ранее совершённых действий. Старший аркан "Влюблённые" сыграет большую роль на мировом уровне. Идея сотрудничества и объединения будет преобладать над идеей войны. Некоторые страны объединятся. Даже если это не выльется в формальные союзы, в воздухе будет витать настроение единения.

Авторы Евгений Жуков