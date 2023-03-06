Брат Милохина предлагал тиктокеру помочь получить квартиру от государства
Брат Милохина удивился, что в нынешнем финансовом положении коллеги не поддерживают тиктокера
Илья Милохин — брат Дани Милохина — подтвердил, что у тиктокера действительно нет недвижимости. В беседе с SHOT он признался, что вместо покупки жилья блогер тратил приличный заработок на, например, щедрую зарплату водителю. Сейчас же коллеги Дани никак ему не помогают.
Брат Дани Милохина рассказал, что пытался помочь тиктокеру с квартирой. Видео © SHOT
"Сейчас вся Россия шумит, все СМИ шумят из-за его финансового недостатка. А это очень сильно ударяет, в том числе и по мне, потому что неприятно, когда обсуждают, что он бедняк. [На данный момент] он один, у него нет спонсоров, насколько я знаю, даже не наблюдается взаимодействие с ребятами... Почему Dream Team House, почему все ребята как-то не поддерживают его? Ведь на нём дом тянулся", — рассказал он.
Илья добавил, что хотел бы помочь брату, однако у него нет такой возможности. Сейчас он (как выпускник детского дома) стоит в очереди на квартиру, причём предлагал помочь с этим вопросом и Дане, оформив все необходимые документы. Но тот отказался.
Напомним, после отъезда в США финансовое положение Дани Милохина кардинально изменилось. В новой стране он не раз разочаровывал своих фанатов: хвастался маникюром и волосами в цветах флага Украины, а во время стрима с блогером Артуром Бабичем спел гимн Незалежной. Директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина призвала направить его средства на помощь бойцам СВО.
ТАСС / Артём Геодакян