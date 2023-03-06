Брат Милохина предлагал тиктокеру помочь получить квартиру от государства

Илья Милохин — брат Дани Милохина — подтвердил, что у тиктокера действительно нет недвижимости. В беседе с SHOT он признался, что вместо покупки жилья блогер тратил приличный заработок на, например, щедрую зарплату водителю. Сейчас же коллеги Дани никак ему не помогают.

"Сейчас вся Россия шумит, все СМИ шумят из-за его финансового недостатка. А это очень сильно ударяет, в том числе и по мне, потому что неприятно, когда обсуждают, что он бедняк. [На данный момент] он один, у него нет спонсоров, насколько я знаю, даже не наблюдается взаимодействие с ребятами... Почему Dream Team House, почему все ребята как-то не поддерживают его? Ведь на нём дом тянулся", — рассказал он.