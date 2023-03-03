Американские учёные разгадали формулу счастья

Учёные из Гарвардского университета на протяжении более 80 лет наблюдали за жизнью 724 мужчин из Бостона и их детей начиная с 1938 года. Целью исследования было разгадать формулу счастья, и они это сделали, а результаты изложили в своей книге. Их приводит издание Walla.

"Самым большим сюрпризом является то, что хорошие отношения не только делают нас счастливее на протяжении всей жизни, но и сохраняют наши тело и разум более здоровыми. Мы живём дольше", — подчеркнул руководитель исследования, психиатр Роберт Дж. Уолдингер.

Так, по словам учёных, социальные связи тесно связаны со здоровьем и долголетием. Если они прочные, то человек чаще выходил из различных ситуаций живым и невредимым. При этом авторы исследования подчёркивают, что счастье является не пунктом назначения, а процессом. В жизни всегда есть сложности, боль, неудачи, но она также полна радости, любви, спокойствия. Счастье можно найти в любое время и самых разных обстоятельствах. Если человек чувствует, что находится в какой-то ловушке, то стоит решиться на главный шаг, который позволит освободиться, отмечают учёные.

Приводится также пример, что у многих участников исследования было тяжёлое детство, в том числе из-за пьянства родителей. Однако же им удалось стать счастливыми. Стоит помнить, отметили учёные, что детство не определяет всю вашу жизнь, а судьба "высечена не на камне, а написана на песке", то есть каждый способен её изменить.