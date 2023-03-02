Психолог объяснил, почему в стрессовой ситуации человек может засмеяться

Смех человека в стрессовых ситуациях является защитной реакцией психики, которая помогает справиться с дискомфортом в непростой момент. Об этом "Газете.ru" рассказал бизнес-психолог, клинический психолог "Клиники доктора Аникиной" Станислав Самбурский.

"Смех без причины — признак человека, склонного к неврозам. В тревожные или грустные моменты такой нервный смех является непроизвольным. Человек не испытывает положительных эмоций, а его психика таким образом защищается. Всё дело в том, что смех помогает справиться людям с некомфортной ситуацией. С точки зрения психики если мы улыбаемся или смеёмся, то вокруг не творится что-то страшное. Так, смех способствует выходу из стресса, снижая нагрузку на психику", — отметил Самбурский.

Для того чтобы избавиться от нервных улыбок в самое неподходящее время, человеку необходимо установить, в каких именно ситуациях происходит такая реакция. После этого нужно "поймать" правильный настрой, а если же встреча с "триггером" предстоит в ближайшее время, то лучше к ней заранее подготовиться.

В подобных ситуациях полезно будет немного прогуляться, выпить стакан воды или же сделать дыхательную гимнастику. Желательно будет прокрутить сценарии возможной ситуации, что позволит лучше концентрироваться на событиях, а не эмоциях.

"Ещё один совет: больше общаться и сознательно затрагивать нежелательные для себя темы. Это позволит отработать устойчивость в разных стрессовых ситуациях, а давление "триггера" на психику значительно ослабеет. Так можно взять под контроль свой психоэмоциональный фон", — отметил Самбурский.

По словам эксперта, срочно взять мысли под контроль можно, если перевести их на более рутинные темы: что съесть на обед, какие вещи лежат на столе и другие. Также справиться со стрессом будет возможно, если взять в руки какой-то предмет.