В обязанностях — сладко мурлыкать: Барнаульская компания приняла на работу кошку для борьбы со стрессом

В Алтайском крае одна из компаний взяла на работу кошку, которая займёт должность борца со стрессом. Шуточное видео подписания трудового договора появилось в Сети.

В Барнауле кошку взяли на работу. Видео © VK / "Катунь 24"

Бенгал по кличке Уруми давно стал любимцем сотрудников предприятия в Барнауле, но только в День кошек с ним решили официально закрепить отношения, назначив руководителем департамента по борьбе со стрессом. Кот был не против войти в штат. На кадрах он поставил "подпись", обмакнув лапку в чернила.

Теперь у хвостато-усатого будет зарплата, только не в рублях, а кормом, игрушками и объятиями. За это Уруми надлежит следить за уровнем нервозности в офисе, поднимать коллегам настроение и сладко мурлыкать.