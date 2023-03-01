В обязанностях — сладко мурлыкать: Барнаульская компания приняла на работу кошку для борьбы со стрессом
В Барнауле компания подписала трудовой договор с кошкой
В Алтайском крае одна из компаний взяла на работу кошку, которая займёт должность борца со стрессом. Шуточное видео подписания трудового договора появилось в Сети.
В Барнауле кошку взяли на работу. Видео © VK / "Катунь 24"
Бенгал по кличке Уруми давно стал любимцем сотрудников предприятия в Барнауле, но только в День кошек с ним решили официально закрепить отношения, назначив руководителем департамента по борьбе со стрессом. Кот был не против войти в штат. На кадрах он поставил "подпись", обмакнув лапку в чернила.
Теперь у хвостато-усатого будет зарплата, только не в рублях, а кормом, игрушками и объятиями. За это Уруми надлежит следить за уровнем нервозности в офисе, поднимать коллегам настроение и сладко мурлыкать.
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VK / "Катунь 24"