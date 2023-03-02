Психолог рассказала, как не сойти с ума за прочтением новостей

Стремительно меняющиеся события в мире привели к тому, что в прошлом году большая часть россиян прошла через бесконтрольное потребление новостей. Всё это приводило к унынию и панике у населения, однако теперь подобное превратилось в рутину. В беседе с Лайфом психолог Галина Руснак рассказала, как правильно читать новости и выбирать источники в 2023 году.

"Чтобы не опустить руки, важно выбрать источники получения информации, стиль которых вам наиболее близок. Это легко проверить. Просто понаблюдайте за своим настроением во время прочтения разных изданий. Желательно читать не больше двух-трёх СМИ. Обязательно выберите медийного наставника, которому вы доверяете. Читайте его блог и наблюдайте за реакцией на те или иные новости. Эксперты высокого уровня стараются успокаивать своих читателей, а не вводить в уныние", — отметила Руснак.

Она также призвала отказаться от чтения новостей при плохом настроении, гораздо лучше будет перенести этот процесс на следующий день. Причём касается это даже развлекательных статей, которые могут лишь испортить настроение. В такие дни лучше отдать предпочтение познавательным материалам.