Психическое здоровье многих людей так и не восстановилось после пандемии, выяснили аналитики

Согласно данным исследования, средний показатель психического здоровья людей от 18 до 24 лет на сегодняшний день составляет 64 из 300 баллов, это на 33 балла ниже, чем до начала пандемии. Аналитики отмечают, что в 2022 году молодому поколению приходилось гораздо сложнее, чем людям среднего возраста или пенсионерам. В частности, у молодёжи оказался ниже показатель социального "я", который отвечает за то, как человек идентифицирует себя и взаимодействует с окружающими. Опрос также показал, что молодые люди в прошлом году в три раза чаще ссорились с членами семьи, плюс им было труднее поддерживать отношения с друзьями.