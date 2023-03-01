Психическое здоровье многих людей так и не восстановилось после пандемии, выяснили аналитики
Психическое здоровье большинства людей не восстановилось после пандемии коронавируса. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на результаты опроса международной исследовательской организации Sapien Labs.
Согласно данным исследования, средний показатель психического здоровья людей от 18 до 24 лет на сегодняшний день составляет 64 из 300 баллов, это на 33 балла ниже, чем до начала пандемии. Аналитики отмечают, что в 2022 году молодому поколению приходилось гораздо сложнее, чем людям среднего возраста или пенсионерам. В частности, у молодёжи оказался ниже показатель социального "я", который отвечает за то, как человек идентифицирует себя и взаимодействует с окружающими. Опрос также показал, что молодые люди в прошлом году в три раза чаще ссорились с членами семьи, плюс им было труднее поддерживать отношения с друзьями.
"Эти тенденции, которые наметились ещё до пандемии, демонстрируют резкую перемену того, что проявлялось до 2010 года, а именно радикальный спад психического самочувствия в каждом новом молодом поколении, а не повышение его по мере взросления", — говорится в исследовании.
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