Вирусолог назвал способность ковида, которая указывает на его искусственность

Способность коронавируса поражать человеческие клетки говорит о том, что инфекция была создана искусственно, потому что такое умение могло появиться за счёт селекции. Об этом рассказал начальник лаборатории особо опасных инфекций ФИЦ фундаментальной и трансляционной медицины, доктор биологических наук, профессор Александр Чепурнов в беседе с Ura.ru.

"Изменилась тропность (способность заражать различные типы клеток, вызывая успешную инфекцию. — Прим. Лайфа), потому что это был вирус, который жил безбедно в летучих мышах и почему-то перешёл к человеку. Значит, что-то изменилось и появилась способность заражать человека и хорошо на нём развиваться", — отметил он.

Эксперт добавил, что существует несколько научных работ, которые указывают на следы нескольких животных в геноме вируса. Речь идёт, например, о змеях и панголинах. Кроме того, некоторые учёные находили в CoViD-19 и куски вируса иммунодефицита человека.

"Я думаю, что это будут споры, которые ничем не закончатся. Пока не появится человек, который был бы вовлечён в эту работу, если таковая проводилась", — заключил Чепурнов.