Попова оценила данные США о "потерянном" коронавирусе в Ухани

Научные институты в китайской Ухани не изучали ничего запретного, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, невозможно подтвердить, что учёные из КНР якобы "потеряли" коронавирус.

"Ничего запретного они там, по крайней мере из того, что есть, не изучали… Подтвердить, что они его утеряли, он оттуда вытек, совершенно невозможно. Система безопасности там качественная", — сказала Попова на заседании Комитета Госдумы по здравоохранению.