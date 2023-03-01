Попова оценила данные США о "потерянном" коронавирусе в Ухани
Глава Роспотребнадзора Попова: Невозможно подтвердить, что ковид "потеряли" в Ухани
Научные институты в китайской Ухани не изучали ничего запретного, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, невозможно подтвердить, что учёные из КНР якобы "потеряли" коронавирус.
"Ничего запретного они там, по крайней мере из того, что есть, не изучали… Подтвердить, что они его утеряли, он оттуда вытек, совершенно невозможно. Система безопасности там качественная", — сказала Попова на заседании Комитета Госдумы по здравоохранению.
Ранее директор ФБР США Кристофер Рэй заявил, что, вероятнее всего, коронавирус появился из лаборатории в Ухани. Он утверждает, что Пекин пытается всячески препятствовать работе по выявлению причин возникновения пандемии.
ТАСС / AP