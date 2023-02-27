В США призвали наказать Китай за создание коронавируса

Республиканцы призвали привлечь Китай к ответственности за создание коронавирусной инфекции. Согласно заключению американского Минэнерго, КНР стала причиной вспышки ковида во всём мире в результате утечки из лаборатории.

"Что важно, так это привлечь Коммунистическую партию Китая к ответственности, чтобы это больше не повторилось", — заявил сенатор Том Коттон в "Твиттере".

Также его поддержал коллега Рик Скотт, отметив, что левые потратили последние два года в попытке скрыть правду, подвергнуть её цензуре и прикрыть коммунистический Китай. При этом он добавил, что теперь уйти от ответственности точно не получится, ведь доказательств предостаточно.

"Факты неоспоримы. <...> Пришло время привлечь этот злой режим к ответственности", — заявил Скотт.

Сенатор Марша Блэкберн подчеркнула, что в течение многих лет представители бывшего старшего медицинского советника президента США Энтони Фаучи и американского лидера Джо Байдена называли это заговором. При этом сенатор Джош Хоули выразил готовность внести на повторное рассмотрение законопроект, требующий предоставить дополнительные данные о том, что американские власти узнали о вспышке ковида.

"Американский народ заслуживает полной правды о происхождении CoViD. Больше никакого сокрытия фактов. Я снова внесу законопроект, чтобы сделать разведывательные отчёты правительства США о CoViD-19 открытыми для людей", — подчеркнул Хоули.

Вместе с тем сенатор Дэн Салливан в эфире NBC призвал провести в Конгрессе обширные общественные слушания о происхождении коронавирусной инфекции.