Иммунолог заявил о скрытой волне ковида в России и предупредил о 100 тысячах заболевших на пике
Иммунолог Крючков заявил о скрытой волне коронавируса в России
В России в настоящее время идёт скрытая волна заболеваемости коронавирусом, так как люди с симптомами ОРВИ не тестируются на CoViD-19, что влияет на общую статистику. Об этом рассказал гендиректор контрактно-исследовательской компании "КЭГ" иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с Ura.ru.
"При симптомах ОРВИ люди перестали думать, что это ковид, поэтому не делают тестов. Но они могут болеть CoViD-19, и это такая скрытая волна. Это ещё в прошлом году и в декабре было, и в январе, и весь февраль", — пояснил Крючков.
Иммунолог считает, что пиковых значений по коронавирусу стоит ждать в конце февраля. В марте, по его прогнозу, заболеваемость будет держаться, а затем начнётся умеренное снижение. В конце марта пойдёт быстрый спад, а в апреле всё быстро уйдёт, прогнозирует Крючков. Эксперт полагает, что волна заболеваемости будет не такой сильной, как в прошлом году, но ощутимой.
"Изначально недооценка была раз в пять по заболеваемости, но это было год назад, когда только пришёл "омикрон". Тогда мы поднимались до 200 тысяч. Но сейчас не столь сильная волна, как в прошлом году. Я думаю, что примерно вполовину от того, что было. Наверное, на пике у нас 100 тысяч будет", — заключил кандидат медицинских наук.
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ТАСС / Владимир Гердо