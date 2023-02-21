Коронавирусу предрекли статус сезонного заболевания уже через год

Коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных заболеваний в 2024 году. Об этом заявил бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев.

"Я думаю, этот год ещё можно засчитать за ковидом, а дальше уже будем думать, что он будет сезонный. Во всяком случае, в 2023 году навряд ли он таковым станет", — сказал Малышев в беседе с Ura.ru.

Медик также отметил, что делает выводы из наметившейся тенденции. По его словам, ещё несколько волн и коронавирус станет сезонным заболеванием, так как у новых штаммов тяжесть уже значительно меньше. Пик сезонных заболеваний, как правило, приходится на осень, зиму и начало весны, подытожил вирусолог.