Врач назвал подарком природы рост заболеваемости ковидом в РФ и дал обнадёживающий прогноз

Рост заболеваемости коронавирусом является подарком природы, дающей людям новую живую вакцину. Об этом заявил доктор медицинских наук, врач – терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что за неделю заболеваемость CoViD-19 выросла в России на 20%. Растёт как число заражений, так и госпитализаций. По мнению Жемчугова, заболевших гораздо больше.

"Число заболевших людей в десять раз больше, чем количество выявленных пациентов с коронавирусом. Зачастую люди при лёгкой форме заболевания не обращаются к врачу. Никакой трагедии в этом нет. Фактически идёт вакцинация новой живой вакциной, подаренной нам природой. Закончится это тогда, когда такая "вакцина" вытеснит все предыдущие конструкции вируса", — приводит слова эксперта НСН.

Иммунолог допускает, что уже к осени ковид перейдёт в разряд сезонных заболеваний.

"Если летом в Южном полушарии появится штамм коронавируса, который придёт к нам в сентябре-октябре, значит, будем говорить о том, что он стал сезонным", — заключил специалист.