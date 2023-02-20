Врач назвал подарком природы рост заболеваемости ковидом в РФ и дал обнадёживающий прогноз
Иммунолог Жемчугов назвал подарком природы рост заболеваемости коронавирусом в России
Рост заболеваемости коронавирусом является подарком природы, дающей людям новую живую вакцину. Об этом заявил доктор медицинских наук, врач – терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что за неделю заболеваемость CoViD-19 выросла в России на 20%. Растёт как число заражений, так и госпитализаций. По мнению Жемчугова, заболевших гораздо больше.
"Число заболевших людей в десять раз больше, чем количество выявленных пациентов с коронавирусом. Зачастую люди при лёгкой форме заболевания не обращаются к врачу. Никакой трагедии в этом нет. Фактически идёт вакцинация новой живой вакциной, подаренной нам природой. Закончится это тогда, когда такая "вакцина" вытеснит все предыдущие конструкции вируса", — приводит слова эксперта НСН.
Иммунолог допускает, что уже к осени ковид перейдёт в разряд сезонных заболеваний.
"Если летом в Южном полушарии появится штамм коронавируса, который придёт к нам в сентябре-октябре, значит, будем говорить о том, что он стал сезонным", — заключил специалист.
Напомним, днём ранее в России зарегистрировали более 14 тысяч случаев заражения ковидом. Количество выздоровевших за 24 часа составило 9316 человек, а общее число переболевших с начала пандемии достигло 21 504 809.
ТАСС / Михаил Терещенко