Мутант без сюрпризов: Вирусолог раскрыл, чем опасен новый штамм "стелс-омикрон"

Рост заболеваемости ковидом связан не с сезонностью, а цикличностью, поэтому подъём заболеваемости может случиться не весной, а раньше. Об этом в беседе с kp.ru рассказал профессор вирусологии, руководитель лаборатории по изучению особо опасных инфекций ФИЦ ФТМ Александр Чепурнов. Он призвал россиян пока не отказываться от масок и других мер защиты.

Чепурнов объяснил, что на Западе уже было семь волн коронавируса с чёткой периодичностью в 4,5–5 месяцев. В России же этот показатель немного другой — от четырёх до семи месяцев. С прошлой волны как раз прошло пять месяцев, заметил вирусолог. По его словам, варианты "омикрона" настолько близки между собой, что ни одному из них не удаётся победить все остальные. Поэтому у нового "стелс-омикрона" нет больших отличий ни в патогенности, ни в способности заражать.

"Вот они и "гуляют": то очередной вариант к нам придёт, то гибрид двух разных. Вирус захватил огромное количество населения, изменяется довольно быстро. Какой-то из вариантов получает небольшое преимущество, но не такое, чтобы вытеснить другие. Это не приводит ни к чему, кроме стабильной волнообразности заболевания. Насколько высоко поднимется нынешняя волна, предполагать сложно", — добавил Чепурнов.

А вот чтобы уберечься от мутировавшего омикрон-штамма "стелс", нужно снова вспомнить про "пандемийный набор" мер: носить маски, пользоваться антисептиками и вакцинироваться. По словам специалиста, в том числе из-за того, что люди перестали соблюдать эти меры предосторожности, число пациентов с ковидом и выросло.

"У нас много переболевших и уже вакцинированных, так что я на их месте раз в год прививался бы "Спутником лайт", чтобы поствакцинальный иммунитет не снижался", — добавил Чепурнов.