ВОЗ считает новый африканский вирус опаснее ковида

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не исключают, что обнаруженный в Африке вирус Марбург может превзойти по своей опасности и масштабам распространения даже CoViD-19. Об этом говорится в материалах британского журнала Nature.

Учёные опасаются, что смертоносная зараза, от которой нет лекарств, вскоре распространится по всему африканскому континенту, а затем выйдет и за его пределы. Представитель ВОЗ в Экваториальной Гвинее Джордж Амех рассказал, что медики на местах уже переняли некоторые схемы работы, которые эффективно зарекомендовали себя в период коронавирусной пандемии.

"Мы передислоцировали группы, которые занимались отслеживанием контактов с заболевшими ковидом, и модернизировали их, чтобы они помогали нам и здесь", — поделился представитель ВОЗ.