ВОЗ считает новый африканский вирус опаснее ковида
Эксперты ВОЗ: Обнаруженный в Африке вирус Марбург может превзойти CoViD-19
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не исключают, что обнаруженный в Африке вирус Марбург может превзойти по своей опасности и масштабам распространения даже CoViD-19. Об этом говорится в материалах британского журнала Nature.
Учёные опасаются, что смертоносная зараза, от которой нет лекарств, вскоре распространится по всему африканскому континенту, а затем выйдет и за его пределы. Представитель ВОЗ в Экваториальной Гвинее Джордж Амех рассказал, что медики на местах уже переняли некоторые схемы работы, которые эффективно зарекомендовали себя в период коронавирусной пандемии.
"Мы передислоцировали группы, которые занимались отслеживанием контактов с заболевшими ковидом, и модернизировали их, чтобы они помогали нам и здесь", — поделился представитель ВОЗ.
Напомним, что первой о вспышке вируса Марбург объявила Экваториальная Гвинея, где уже умерло как минимум девять заболевших. А спустя три дня первые заболевшие появились и в соседнем Камеруне. Болезнь вызывает у инфицированных лихорадку, сильные головные боли, кровоизлияния на коже и слизистых оболочках и поражение внутренних органов. Лекарств или вакцин от марбургского вируса нет. Летальность считается очень высокой — более 50%.
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