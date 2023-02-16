Зафиксирована вспышка смертоносного вируса Марбург, против которого нет лекарств
В Камеруне зафиксированы случаи заражения вирусом Марбург, против которого нет вакцины и лекарств
В Камеруне зафиксировано два предполагаемых случая заражения вирусом Марбург. Это произошло в коммуне Оламзе, сообщает CNN со ссылкой на представителя общественного здравоохранения в регионе Роберта Матурина Биджанга.
Оламзе находится на границе с Экваториальной Гвинеей, которая объявила о вспышке вируса Марбург 13 февраля и где уже умерло девять заболевших.
"13 февраля мы зафиксировали два подозрительных случая. Это двое 16-летних детей, мальчик и девочка, которые ранее не ездили в Экваториальную Гвинею", — сообщил Биджанг, добавив, что выявлено 42 человека, контактировавших с детьми, при этом отслеживание контактов продолжается.
Инкубационный период вируса Марбург варьируется от двух дней до 21. Всё начинается с высокой температуры, сильной головной боли и тяжёлого недомогания. Марбург относится к тому же семейству вирусов, что и Эбола, смертность от него может достигать 88%. В настоящее время не существует вакцин и препаратов, одобренных для лечения заболевания.
В связи со вспышкой вируса Марбург в Экваториальной Гвинее Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль.
"По информации Всемирной организации здравоохранения, в Экваториальной Гвинее подтверждена вспышка вируса Марбург, являющегося одним из наиболее опасных вирусов в мире. Роспотребнадзором даны указания об усилении санитарно-карантинного контроля с использованием автоматизированной информационной системы "Периметр", которая установлена во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации", — говорится в сообщении ведомства.
ТАСС / AP / Joel Kouam