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16 февраля, 14:21
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Зафиксирована вспышка смертоносного вируса Марбург, против которого нет лекарств

В Камеруне зафиксированы случаи заражения вирусом Марбург, против которого нет вакцины и лекарств

В Камеруне зафиксировано два предполагаемых случая заражения вирусом Марбург. Это произошло в коммуне Оламзе, сообщает CNN со ссылкой на представителя общественного здравоохранения в регионе Роберта Матурина Биджанга.

Оламзе находится на границе с Экваториальной Гвинеей, которая объявила о вспышке вируса Марбург 13 февраля и где уже умерло девять заболевших.

"13 февраля мы зафиксировали два подозрительных случая. Это двое 16-летних детей, мальчик и девочка, которые ранее не ездили в Экваториальную Гвинею", — сообщил Биджанг, добавив, что выявлено 42 человека, контактировавших с детьми, при этом отслеживание контактов продолжается.

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Инкубационный период вируса Марбург варьируется от двух дней до 21. Всё начинается с высокой температуры, сильной головной боли и тяжёлого недомогания. Марбург относится к тому же семейству вирусов, что и Эбола, смертность от него может достигать 88%. В настоящее время не существует вакцин и препаратов, одобренных для лечения заболевания.

В связи со вспышкой вируса Марбург в Экваториальной Гвинее Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль.

"По информации Всемирной организации здравоохранения, в Экваториальной Гвинее подтверждена вспышка вируса Марбург, являющегося одним из наиболее опасных вирусов в мире. Роспотребнадзором даны указания об усилении санитарно-карантинного контроля с использованием автоматизированной информационной системы "Периметр", которая установлена во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации", — говорится в сообщении ведомства.

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ТАСС / AP / Joel Kouam

Никита Никонов
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