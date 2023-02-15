ВОЗ продлила режим глобальной чрезвычайной ситуации для оспы обезьян

"Комитет (по болезни mpox. — Прим. Лайфа) пришёл к выводу, что mpox остаётся глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, и я согласился с этой рекомендацией", — сказал Гебреисус на брифинге в Женеве.

В первых числах февраля глава ВОЗ сообщал, что с начала 2022 года в мире было зарегистрировано более 85 тысяч случаев mpox и 92 летальных исхода. А за последний месяц о заразившихся информировали более 30 стран.