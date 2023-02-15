ВОЗ продлила режим глобальной чрезвычайной ситуации для оспы обезьян
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продлила режим чрезвычайной ситуации для оспы обезьян. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что вспышка болезни mpox (новое название оспы обезьян) вызывает международную обеспокоенность.
"Комитет (по болезни mpox. — Прим. Лайфа) пришёл к выводу, что mpox остаётся глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, и я согласился с этой рекомендацией", — сказал Гебреисус на брифинге в Женеве.
В первых числах февраля глава ВОЗ сообщал, что с начала 2022 года в мире было зарегистрировано более 85 тысяч случаев mpox и 92 летальных исхода. А за последний месяц о заразившихся информировали более 30 стран.
В России о первом случае оспы обезьян Роспотребнадзор сообщил 12 июля. Пациент сам обратился в медучреждение с характерной сыпью, а анализы выявили у него именно этот вирус. Болезнь мужчина перенёс достаточно легко, врачи выявили всех лиц, которые контактировали с заболевшим, а в Петербурге даже продезинфицировали места, которые посетил подхвативший оспу обезьян россиянин. О втором случае болезни стало известно 8 сентября, также в Петербурге.
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