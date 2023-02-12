ВОЗ предупредила о риске распространения забытой смертельной болезни

Всемирная организация здравоохранения назвала риск распространения холеры в мире очень высоким. Сообщения о новых случаях заболевания продолжали поступать, по данным на 1 февраля, из 18 стран. По прогнозам ВОЗ, таковых может стать ещё больше уже в ближайшие месяцы, потому что многие территории на планете сейчас находятся в периоде низкой или межэпидемической передачи.

"С 16 декабря 2022 года, когда был опубликован первый обзор по холере в мире, глобальная ситуация ухудшилась. Учитывая текущую ситуацию, в том числе увеличение числа вспышек и их географическое расширение, а также нехватку вакцин и других ресурсов, ВОЗ оценивает риск на глобальном уровне как очень высокий", — говорится в сообщении организации.

При этом многие страны сообщают о боле высоких показателях летальности этой болезни, отмечают в ВОЗ, и это вызывает дополнительную обеспокоенность. Так, в 2021 году средний показатель случаев смертельного исхода составил в среднем в мире 1,9%, а в Африке — 2,9%. Это, как отмечают в организации, "значительное превышение допустимого уровня", который равен менее 1%. Такие показатели — самые высокие за более чем десять лет.

За последние двести лет в мире было зарегистрировано семь пандемий этого заболевания. Последняя началась в 1961 году и продолжается до сих пор. Заболеваемость значительно снизилась в конце 1990-х, но была по-прежнему широко распространена в странах Азии и Африки. Ежегодно в мире заболевает около 2,9 млн человек, умирает от холеры примерно 95 тысяч.