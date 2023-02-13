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13 февраля, 05:39

Вирусолог рассказал, сможет ли Россия справиться с холерой

Вирусолог Чепурнов: Россия сможет справиться с эпидемией холеры, если она начнётся

Россия не испытает никаких проблем и сможет эффективно справиться с вирусом холеры, если в стране начнётся распространение заболевания. Об этом Ura.ru заявил доктор биологических наук, профессор, начальник лаборатории особо опасных инфекций ФИЦ фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

"Нормальные санитарно-эпидемиологические меры весьма эффективны против холеры. Я уж не говорю о том, что есть хорошие вакцины. Причём их несколько, которые достаточно эффективные. Сам в своё время такую получал. Также антибиотики. Если даже что-то придёт, то не так уж сложно будет подавить. Не жду большой беды. Ничего такого тотального не будет точно", — заметил специалист.

Возбудитель холеры найден у черепах на рынке морепродуктов в Ухани

Возбудитель холеры найден у черепах на рынке морепродуктов в Ухани

Ранее же Лайф рассказывал, что россиян предупредили о риске новых волн и новых штаммов коронавируса.

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freepik.com / Freepik

Артур Белкин
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