Вирусолог рассказал, сможет ли Россия справиться с холерой

Россия не испытает никаких проблем и сможет эффективно справиться с вирусом холеры, если в стране начнётся распространение заболевания. Об этом Ura.ru заявил доктор биологических наук, профессор, начальник лаборатории особо опасных инфекций ФИЦ фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

"Нормальные санитарно-эпидемиологические меры весьма эффективны против холеры. Я уж не говорю о том, что есть хорошие вакцины. Причём их несколько, которые достаточно эффективные. Сам в своё время такую получал. Также антибиотики. Если даже что-то придёт, то не так уж сложно будет подавить. Не жду большой беды. Ничего такого тотального не будет точно", — заметил специалист.