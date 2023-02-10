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10 февраля, 15:04

Россиян предупредили о новых волнах и штаммах коронавируса

Врач Соловьёв спрогнозировал развитие коронавируса в 2023 году

Пандемия коронавируса ещё не закончилась, инфекция будет наступать снова и снова. В этом году ожидаются три волны, а также новые штаммы, предупредил председатель комитета Федерации лабораторной медицины в Екатеринбурге Александр Соловьёв.

"В прошлом году был штамм "омикрон", сейчас новая волна будет, летом и осенью ещё одна. Не думаю, что по тяжести они будут превышать 2022 год", — приводит его слова портал ЕАН.

Врач считает, что из-за появления новых факторов растёт заболеваемость ковидом и его доминирование среди болезней. При этом он назвал ожидаемым ухудшение ситуации в конце января – начале февраля.

"Ещё одним фактором является снижение у людей иммунитета после того, как они переболели коронавирусом, и вакцинация. Всё это как однотипная картина во всех странах мира. Везде пройдена волна коронавируса, а в России только начинается", — отметил Соловьёв.

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Как сообщал Лайф, в России уже четвёртую неделю подряд фиксируют рост заболеваемости коронавирусом. Однако, как заверили в Роспотребнадзоре, введение ограничений пока не требуется.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Николь Вербер
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