Россиян предупредили о новых волнах и штаммах коронавируса

Пандемия коронавируса ещё не закончилась, инфекция будет наступать снова и снова. В этом году ожидаются три волны, а также новые штаммы, предупредил председатель комитета Федерации лабораторной медицины в Екатеринбурге Александр Соловьёв.

"В прошлом году был штамм "омикрон", сейчас новая волна будет, летом и осенью ещё одна. Не думаю, что по тяжести они будут превышать 2022 год", — приводит его слова портал ЕАН.

Врач считает, что из-за появления новых факторов растёт заболеваемость ковидом и его доминирование среди болезней. При этом он назвал ожидаемым ухудшение ситуации в конце января – начале февраля.

"Ещё одним фактором является снижение у людей иммунитета после того, как они переболели коронавирусом, и вакцинация. Всё это как однотипная картина во всех странах мира. Везде пройдена волна коронавируса, а в России только начинается", — отметил Соловьёв.