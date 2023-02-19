В России за сутки зарегистрировали более 14 тысяч случаев заражения ковидом
За сутки в России коронавирусом заразилось 14 233 человека. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Там также добавили, что зафиксировано 36 летальных исходов. Общее число смертей за всё время составило 395 799. Количество выздоровевших за сутки составило 9316 человек, общее число переболевших — 21 504 809.
Всего с начала пандемии в стране было зарегистрировано 22 166 635 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.
Лайф сообщал о том, что днём ранее в России выявили 15 318 случаев заражения коронавирусом. Также было зафиксировано 36 летальных исходов за сутки.
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