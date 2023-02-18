За сутки в России выявили 15 318 случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 15 318 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с её распространением.

Кроме того, врачи зафиксировали 36 летальных исходов за сутки, госпитализировано 1504 человека, а из больниц выписано 11 439 пациентов.