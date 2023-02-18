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18 февраля, 08:33

За сутки в России выявили 15 318 случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 15 318 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с её распространением.

Кроме того, врачи зафиксировали 36 летальных исходов за сутки, госпитализировано 1504 человека, а из больниц выписано 11 439 пациентов.

ВОЗ отказалась проводить II этап расследования происхождения CoViD-19

ВОЗ отказалась проводить II этап расследования происхождения CoViD-19

Ранее Лайф рассказывал, что рост заболеваемости ковидом связан не с сезонностью, а с цикличностью, поэтому её подъём может случиться не весной, а раньше.

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Freepik

Артур Белкин
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