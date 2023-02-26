Минэнерго США нашло доказательства лабораторного происхождения ковида

Министерство энергетики США считает, что ковид мог появиться вследствие утечки из лаборатории. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с секретным разведывательным докладом, речь идёт об обновлении к документу, датированному 2021 годом. Причём ранее подобной версии происхождения придерживалось только ФБР, категоризируя своё заключение как "умеренно уверенное".

Новые данные важны, так как Минэнерго "располагает значительным научным опытом и курирует сеть американских национальных лабораторий, которые проводят передовые биологические исследования". Но министерство отнесло найденные доказательства лабораторного происхождения ковида к категории "низкой уверенности".

Как пишет газета, представленные данные лишь укрепили мнение власти о том, что ковид не был частью программы Китая по биологическому оружию.