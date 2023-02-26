"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 февраля, 15:16

Минэнерго США нашло доказательства лабораторного происхождения ковида

WSJ: Минэнерго США считает причиной пандемии CoViD-19 утечку из лаборатории

Министерство энергетики США считает, что ковид мог появиться вследствие утечки из лаборатории. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с секретным разведывательным докладом, речь идёт об обновлении к документу, датированному 2021 годом. Причём ранее подобной версии происхождения придерживалось только ФБР, категоризируя своё заключение как "умеренно уверенное".

Новые данные важны, так как Минэнерго "располагает значительным научным опытом и курирует сеть американских национальных лабораторий, которые проводят передовые биологические исследования". Но министерство отнесло найденные доказательства лабораторного происхождения ковида к категории "низкой уверенности".

Как пишет газета, представленные данные лишь укрепили мнение власти о том, что ковид не был частью программы Китая по биологическому оружию.

Немецкие учёные нашли подтверждения лабораторного происхождения коронавируса

Немецкие учёные нашли подтверждения лабораторного происхождения коронавируса

А ранее вирусолог Александр Чепурнов раскрыл, чем опасен новый штамм "стелс-омикрон". Он призвал россиян пока не отказываться от масок и других мер защиты.

Обложка ©

ТАСС / Пётр Ковалёв

Матвей Константинов
  • Новости
  • США
  • Коронавирус

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров