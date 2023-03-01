Директор ФБР повторил лабораторную версию происхождения ковида
Директор ФБР Рэй назвал лабораторную утечку в Ухани причиной возникновения коронавируса
Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что наиболее вероятной причиной возникновения CoViD-19 является лабораторная утечка в Ухани.
"ФБР уже в течение какого-то времени оценивает, что источником пандемии, наиболее вероятно, стал потенциальный лабораторный инцидент в Ухани", — пояснил Рэй в интервью Fox News.
Также глава бюро отметил, что китайские власти пытаются всячески препятствовать работе по выявлению причин пандемии.
Напомним, ранее Минэнерго США нашло доказательства лабораторного происхождения коронавирусной инфекции. При этом газета The Wall Street Journal подчеркнула, что представленные данные подтвердили позицию властей о том, что ковид не был частью программы Китая по биологическому оружию.
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