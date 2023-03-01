Директор ФБР повторил лабораторную версию происхождения ковида

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что наиболее вероятной причиной возникновения CoViD-19 является лабораторная утечка в Ухани.

"ФБР уже в течение какого-то времени оценивает, что источником пандемии, наиболее вероятно, стал потенциальный лабораторный инцидент в Ухани", — пояснил Рэй в интервью Fox News.

Также глава бюро отметил, что китайские власти пытаются всячески препятствовать работе по выявлению причин пандемии.