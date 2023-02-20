Психолог предупредила о страшных последствиях тяжёлого гриппа

Тяжёлая форма гриппа и лечение его последствий могут спровоцировать у человека депрессию, а также панические атаки и мысли о смерти. Об этом предупредила психолог, регрессолог Екатерина Голубева. По её словам, люди, тяжело переболевшие гриппом, могут переживать апатию, бессилие.

"Также на общее состояние и процесс выздоровления влияют токсины, выделяемые вирусом. Они не только разрушающе действуют на иммунитет и внутренние органы, но и могут оказывать влияние на центральную нервную систему", — пояснила в беседе с Ura.ru Голубева.

Она подчеркнула, что на психическое состояние человека могут воздействовать в том числе и препараты, принимаемые во время лечения. Некоторые лекарства влияют на центральную нервную систему, а устойчивость психики у всех разная.

Также у всех разная предрасположенность к психическим заболеваниям, а активатором для их развития может стать как раз химическое воздействие лекарственных препаратов на ЦНС. Порой у врача стоит выбор между подобными последствиями и смертью пациента. А иногда больные могут довести себя до такого состояния, занимаясь самолечением.