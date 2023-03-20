В Союзе дачников рассказали, как "подлечить" берёзу после сбора сока

После сбора берёзового сока дерево нужно обязательно "подлечить". Желая же получить как можно больше напитка, растение можно вовсе погубить. Об этом Лайфу рассказал председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.

"Чтобы "подлечить" берёзу, надрез надо обязательно плотно закрыть. Можно взять с собой в лес воск или пластилин и замазать отверстие. Это важно делать, чтобы в дырочку не попали микробы и не началось гниение дерева. Здесь ещё важно отметить, что, как только вы надсверлите берёзу, она тут же начнёт заращивать ранку. Поэтому количество берёзового сока будет постоянно падать, но ни в коем случае не стремитесь погубить дерево углублением отверстия или просверливанием нового", — отметил Чаплин.

Многие же после сбора сока замазывают место садовым варом или забивают деревянную пробку. По словам эксперта, в таких способах нет ничего критичного, ведь главное — это не дать коре начать процесс гниения. При этом сок постепенно перестанет бежать, так как дерево само будет затягивать рану. Говоря о полезных свойствах берёзового сока, Чаплин подчеркнул, что в нём содержатся аскорбиновая кислота и витамины группы В, железо, магний, калий, натрий, кальций, фтор и фосфор, а врачи рекомендуют пить его для улучшения иммунитета и обмена веществ.