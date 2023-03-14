Россиянам назвали безопасный срок хранения домашних солений и варений
Глава "Союза дачников Подмосковья" Чаплин: Квашеную капусту можно хранить до 8 месяцев
Растительные консервированные продукты, среди которых квашеная капуста, солёные огурцы, грибы и так далее, можно хранить до восьми месяцев, а маринованные с уксусом овощи — около года, но только если внешний вид остаётся нормальным, рассказал председатель "Союза дачников Подмосковья", депутат Госдумы Никита Чаплин. В беседе с Лайфом он назвал россиянам безопасный срок хранения и других домашних консервов-закруток.
По словам нашего собеседника, перед употреблением солений следует внимательно рассмотреть содержимое и при наличии плесени и неприятного запаха заготовку придётся отправить в помойку. Также, как напомнил Чаплин, компоты и варенья, в которых присутствует косточка от ягод, лучше употребить в первые полгода после приготовления.
"Компоты или варенья, в которых есть косточка, можно употреблять только в первые полгода. Поясню: из косточек выделяется амигдалин, который через полгода может превратиться в яд — синильную кислоту", — пояснил эксперт.
Вместе с тем, как подчеркнул депутат, важно, чтобы домашняя консервация правильно хранилась. Поэтому, перед тем как помещать заготовки на зимовку, следует проверить банки на герметичность. Для этого необходимо перевернуть их вверх дном и немного подождать. Если из банки начнёт капать, то её лучше закатать заново, иначе овощи и ягоды ждёт взрыв. Хранить домашние заготовки нужно вдали от прямых солнечных лучей, в противном случае они начнут быстро портиться. И в заключение Чаплин добавил, что засахарившееся варенье можно спасти и переварить, это не опасно для здоровья.
Ранее Лайф сообщал, что россиянам разъяснили новые правила разведения открытого огня на дачах. По словам депутата Никиты Чаплина, соответствующие поправки сокращают минимальное допустимое расстояние от огня до ближайшего леса или строений.
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