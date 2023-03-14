Россиянам назвали безопасный срок хранения домашних солений и варений

Растительные консервированные продукты, среди которых квашеная капуста, солёные огурцы, грибы и так далее, можно хранить до восьми месяцев, а маринованные с уксусом овощи — около года, но только если внешний вид остаётся нормальным, рассказал председатель "Союза дачников Подмосковья", депутат Госдумы Никита Чаплин. В беседе с Лайфом он назвал россиянам безопасный срок хранения и других домашних консервов-закруток.

По словам нашего собеседника, перед употреблением солений следует внимательно рассмотреть содержимое и при наличии плесени и неприятного запаха заготовку придётся отправить в помойку. Также, как напомнил Чаплин, компоты и варенья, в которых присутствует косточка от ягод, лучше употребить в первые полгода после приготовления.

"Компоты или варенья, в которых есть косточка, можно употреблять только в первые полгода. Поясню: из косточек выделяется амигдалин, который через полгода может превратиться в яд — синильную кислоту", — пояснил эксперт.

Вместе с тем, как подчеркнул депутат, важно, чтобы домашняя консервация правильно хранилась. Поэтому, перед тем как помещать заготовки на зимовку, следует проверить банки на герметичность. Для этого необходимо перевернуть их вверх дном и немного подождать. Если из банки начнёт капать, то её лучше закатать заново, иначе овощи и ягоды ждёт взрыв. Хранить домашние заготовки нужно вдали от прямых солнечных лучей, в противном случае они начнут быстро портиться. И в заключение Чаплин добавил, что засахарившееся варенье можно спасти и переварить, это не опасно для здоровья.