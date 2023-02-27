5 секретов выращивания здоровой рассады без химикатов от Никиты Чаплина

Чтобы стимулировать процессы роста растения на этапе рассады в стаканчиках или ящиках, необязательно закупать химические препараты: вместо них можно использовать кофе и чай. Подробнее о том, как ухаживать за ростками, рассказал читателям Лайфа председатель "Союза дачников Подмосковья", депутат Госдумы Никита Чаплин.

"Эти напитки [кофе и чай] содержат азот, а значит, ускорят темпы роста семян. Второй способ удобрения рассады — на десять литров воды добавляем одну чайную ложку нашатырного спирта, хорошо перемешиваем и поливаем сеянцы под корень. Третий вопрос, как сохранить влагу и сэкономить на удобрениях. Очень просто — достаточно покрыть почву древесными опилками. Мульчирование поможет сохранить влагу и питательные вещества в грунте", — пояснил специалист.

Опытные садоводы начинают закалять рассаду с момента появления всходов, чтобы ростки не вытягивались и оставались стрессоустойчивыми к заморозкам, подсказал депутат.

"Одно простое правило: за две недели до высадки сеянцев в грунт выносите контейнеры на улицу, приоткрывайте форточку или балкон. Крепкая и закалённая рассада хорошо приживётся на грядке и переживёт перепады температуры. И старый проверенный способ — уделите внимание органике", — сказал он.

Чаплин подчеркнул, что история знает случаи, когда садоводы после применения химических удобрений попадали в больницу с отравлением. Урожаю такая обработка тем более не гарантирует пользу.