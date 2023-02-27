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27 февраля, 09:58

5 секретов выращивания здоровой рассады без химикатов от Никиты Чаплина

Глава "Союза дачников Подмосковья" Чаплин назвал натуральные удобрения для домашней рассады

<p>Обложка © ТАСС / Дмитрий Рогулин</p>

Обложка © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Чтобы стимулировать процессы роста растения на этапе рассады в стаканчиках или ящиках, необязательно закупать химические препараты: вместо них можно использовать кофе и чай. Подробнее о том, как ухаживать за ростками, рассказал читателям Лайфа председатель "Союза дачников Подмосковья", депутат Госдумы Никита Чаплин.

"Эти напитки [кофе и чай] содержат азот, а значит, ускорят темпы роста семян. Второй способ удобрения рассады — на десять литров воды добавляем одну чайную ложку нашатырного спирта, хорошо перемешиваем и поливаем сеянцы под корень. Третий вопрос, как сохранить влагу и сэкономить на удобрениях. Очень просто — достаточно покрыть почву древесными опилками. Мульчирование поможет сохранить влагу и питательные вещества в грунте", — пояснил специалист.

Опытные садоводы начинают закалять рассаду с момента появления всходов, чтобы ростки не вытягивались и оставались стрессоустойчивыми к заморозкам, подсказал депутат.

"Одно простое правило: за две недели до высадки сеянцев в грунт выносите контейнеры на улицу, приоткрывайте форточку или балкон. Крепкая и закалённая рассада хорошо приживётся на грядке и переживёт перепады температуры. И старый проверенный способ — уделите внимание органике", — сказал он.

Чаплин подчеркнул, что история знает случаи, когда садоводы после применения химических удобрений попадали в больницу с отравлением. Урожаю такая обработка тем более не гарантирует пользу.

Россиянам рассказали, какую рассаду пора готовить в феврале

Россиянам рассказали, какую рассаду пора готовить в феврале

Ранее секретами ухода за рассадой в холодное время года поделилась пенсионерка из Красногорска Светлана Макарова. Важным моментом является освещение, так как практически все растения прогрессируют только при нём, напомнила она.

Ольга Годуненко
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