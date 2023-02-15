Россиянам рассказали, как правильно выращивать "витамины" дома на подоконнике

Наступает время авитаминоза, но, если регулярно сдабривать свой рацион свежей зеленью, его можно не заметить. О том, как вырастить рассаду дома в холодное время года, рассказала пенсионерка из Красногорска Светлана Макарова.

"Для выращивания зелени нужны достаточно широкие, но не глубокие контейнеры, которые уместятся на ваш подоконник. Землю можно использовать практически любую. Например, для овощной рассады. Дренажная система у меня состоит из небольших камешков, а землю увлажняю опрыскивателем", — отметила Макарова в беседе с "Вестями Подмосковья".

Важным моментом является освещение, так как практически все растения прогрессируют только при нём. Так как необходим именно естественный свет (просто домашнее электричество не подходит), Светлана Петровна рекомендует обзавестись фитолампой. Идеальный световой день для зелени составляет 14 часов.

"Есть свои секреты и у обеспечения ростков водой. Обычно у каждого подоконника рядом расположены горячие батареи. Они очень сильно сушат воздух, что вредно для растений. Обеспечить комфортную для них влажность просто: поставить рядом миску с водой или регулярно класть на батареи мокрую ткань. Поливать лучше водой домашней температуры", — продолжает пенсионерка, отмечая, что такие неприхотливые растения, как кресс-салат и горчица, и вовсе обойдутся без должной порции света.

По словам Светланы Макаровой, сбор урожая сельдерея и петрушки можно намечать через шесть недель после высаживания, кинза и салат поспеют на одну-две недели раньше, а листовую горчицу можно срывать уже через пару недель. При этом удобрения необязательны, так как растениям для быстрого употребления будет достаточно тех минералов, которые содержатся непосредственно в грунте.