В Госдуме напомнили, какие штрафы могут грозить владельцам дач рядом с лесом
Депутат Чаплин рассказал, за что могут оштрафовать владельцев дач рядом с лесом
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Зачастую садоводы считают, что лес, граничащий с участками, — это тоже их собственность. Однако для них существуют определённые правила. Об этом Лайфу рассказал председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.
По словам парламентария, во-первых, ни в коем случае нельзя устраивать в лесу или около него свалку. За это предусмотрен штраф в размере пяти тысяч рублей.
"Во-вторых, дрова. Валежник для собственных нужд вы можете собирать смело, а вот сухие деревья разрешены к рубке, только если они уже упали. В зависимости от объёма леса и вида дерева штраф может быть от трёх тысяч до трёх миллионов рублей", — отметил Чаплин.
Также денежное наказание до 30 тысяч рублей грозит за самовольное возведение беседок или иных построек. При этом владельца обяжут снести сооружение, добавил глава Союза дачников Подмосковья. Помимо этого с 1 марта 2023 года вступили в силу новые правила, касающиеся разведения открытого огня. При сжигании сухой травы металлическая ёмкость на участке должна располагаться на расстоянии не менее семи с половиной метров до построек, 50 метров от хвойного леса и 15 метров от лиственного. А зона очистки вокруг должна составлять пять метров. За несоблюдение этих правил наказанием может быть предупреждение или штраф до 20 тысяч рублей, предупредил Чаплин.
Ранее депутат дал советы по выбору погреба для дачи. Он отметил, что надёжную конструкцию дешевле и проще обслуживать, а урожай и заготовки будут храниться долго и не испортятся.