В Госдуме напомнили, какие штрафы могут грозить владельцам дач рядом с лесом

Зачастую садоводы считают, что лес, граничащий с участками, — это тоже их собственность. Однако для них существуют определённые правила. Об этом Лайфу рассказал председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.

По словам парламентария, во-первых, ни в коем случае нельзя устраивать в лесу или около него свалку. За это предусмотрен штраф в размере пяти тысяч рублей.

"Во-вторых, дрова. Валежник для собственных нужд вы можете собирать смело, а вот сухие деревья разрешены к рубке, только если они уже упали. В зависимости от объёма леса и вида дерева штраф может быть от трёх тысяч до трёх миллионов рублей", — отметил Чаплин.

Также денежное наказание до 30 тысяч рублей грозит за самовольное возведение беседок или иных построек. При этом владельца обяжут снести сооружение, добавил глава Союза дачников Подмосковья. Помимо этого с 1 марта 2023 года вступили в силу новые правила, касающиеся разведения открытого огня. При сжигании сухой травы металлическая ёмкость на участке должна располагаться на расстоянии не менее семи с половиной метров до построек, 50 метров от хвойного леса и 15 метров от лиственного. А зона очистки вокруг должна составлять пять метров. За несоблюдение этих правил наказанием может быть предупреждение или штраф до 20 тысяч рублей, предупредил Чаплин.