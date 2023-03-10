Россиянам дали советы по выбору погреба для дачи

При выборе погреба опираться нужно не только на финансовую составляющую. Надёжную конструкцию дешевле и проще обслуживать, а урожай и заготовки будут храниться долго и не испортятся. Об этом рассказал председатель Союза дачников, депутат Госдумы Никита Чаплин в разговоре с РИА ФАН.

"Давайте разберёмся в разновидностях погребов, они бывают: земляные, деревянные, бетонные, металлические, пластиковые. До появления пластиковых конструкций самыми распространёнными были конструкции из бетонных блоков или монолитного ж/б. И в последнее время, могу с точностью заявить, что пластиковые выигрывают", — отметил Чаплин.

По словам главы Союза дачников, во-первых, пластиковые погреба имеют высокую герметичность, поэтому продукты хранятся дольше, а во-вторых, установка занимает всего 1 день. Также там легко поддерживать чистоту с помощью простой дезинфекции и влажной уборки, в то время как бетонный погреб требует ежегодной сушки и обработки пористой поверхности антисептиками.