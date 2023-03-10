Россиянам дали советы по выбору погреба для дачи
Депутат Госдумы Чаплин посоветовал россиянам выбирать пластиковый погреб для дачи
При выборе погреба опираться нужно не только на финансовую составляющую. Надёжную конструкцию дешевле и проще обслуживать, а урожай и заготовки будут храниться долго и не испортятся. Об этом рассказал председатель Союза дачников, депутат Госдумы Никита Чаплин в разговоре с РИА ФАН.
"Давайте разберёмся в разновидностях погребов, они бывают: земляные, деревянные, бетонные, металлические, пластиковые. До появления пластиковых конструкций самыми распространёнными были конструкции из бетонных блоков или монолитного ж/б. И в последнее время, могу с точностью заявить, что пластиковые выигрывают", — отметил Чаплин.
По словам главы Союза дачников, во-первых, пластиковые погреба имеют высокую герметичность, поэтому продукты хранятся дольше, а во-вторых, установка занимает всего 1 день. Также там легко поддерживать чистоту с помощью простой дезинфекции и влажной уборки, в то время как бетонный погреб требует ежегодной сушки и обработки пористой поверхности антисептиками.
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ТАСС / Валерий Матыцин