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3 марта, 11:19

Россиянам рассказали, какие овощи можно начинать сажать в марте

Эксперт Ганичкина рекомендовала сажать томаты и капусту в марте

В марте лучше всего начинать сеять томаты, огурцы, баклажаны и капусту. Об этом сообщила кандидат сельскохозяйственных наук Октябрина Ганичкина.

"Март — самое время посеять семена томатов, огурцов, баклажанов, капусты. Я заметила в магазинах одну тенденцию: сейчас люди стали больше уделять внимания посеву овощей, а не цветов. Берут очень много семян овощных культур", — сказала она в беседе с РИА "ФедералПресс".

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Эксперт добавила, что семена лучше покупать в проверенном магазине. Необходимо уделять внимание сроку годности и целостности упаковки. Лучше всего выбирать те культуры, которые подходят району по климату. Ганичкина предостерегла от покупки семян с рук, поскольку так можно занести в сад опасные болезни.

Ранее агроном Владимир Викулов заявил, что семена перцев и томатов на рассаду лучше всего сажать в марте. Он также рассказал о подходящих условиях для хорошего урожая.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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