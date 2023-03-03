Россиянам рассказали, какие овощи можно начинать сажать в марте

В марте лучше всего начинать сеять томаты, огурцы, баклажаны и капусту. Об этом сообщила кандидат сельскохозяйственных наук Октябрина Ганичкина.

"Март — самое время посеять семена томатов, огурцов, баклажанов, капусты. Я заметила в магазинах одну тенденцию: сейчас люди стали больше уделять внимания посеву овощей, а не цветов. Берут очень много семян овощных культур", — сказала она в беседе с РИА "ФедералПресс".

Эксперт добавила, что семена лучше покупать в проверенном магазине. Необходимо уделять внимание сроку годности и целостности упаковки. Лучше всего выбирать те культуры, которые подходят району по климату. Ганичкина предостерегла от покупки семян с рук, поскольку так можно занести в сад опасные болезни.