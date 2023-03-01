Россиянам объяснили, когда сажать семена на рассаду

Семена перцев и томатов на рассаду лучше всего сажать в марте. Об этом, а также о подходящих условиях для хорошего урожая рассказал агроном Владимир Викулов.

По словам эксперта, в средней полосе России дачники начинают высаживать овощные культуры на грядки не ранее первой декады мая. К этому времени рассада томатов и перцев должна достигнуть определённого "возраста".

"Если это перцы или высокорослые томаты, то должно пройти не менее 50 дней, а лучше 60 дней с момента посева семян. В идеале рассаду томатов надо сажать в теплицу, когда растения уже зацветают. Возраст такой рассады — порядка двух месяцев. Отсчитываем назад — соответственно, сеять семена нужно в марте", — пояснил Викулов в интервью радио Sputnik.

По словам агронома, растения из семейства тыквенных не надо долго готовить к высадке в грунт, а огурцы, тыкву, патиссоны и кабачки не стоит выращивать до больших размеров. Специалист также отметил, что хорошую рассаду капусты или лука невозможно вырастить в жилом помещении, так как эти виды растений нуждаются в прохладе. Кроме того, рассада нуждается в хорошем освещении, поэтому необходимо использовать фитолампу. Как правило, такие лампы включают на 12 часов, подытожил агроном.