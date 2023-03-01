Россиянам объяснили, когда сажать семена на рассаду
Агроном Викулов посоветовал сажать семена томатов и перцев на рассаду в марте
Семена перцев и томатов на рассаду лучше всего сажать в марте. Об этом, а также о подходящих условиях для хорошего урожая рассказал агроном Владимир Викулов.
По словам эксперта, в средней полосе России дачники начинают высаживать овощные культуры на грядки не ранее первой декады мая. К этому времени рассада томатов и перцев должна достигнуть определённого "возраста".
"Если это перцы или высокорослые томаты, то должно пройти не менее 50 дней, а лучше 60 дней с момента посева семян. В идеале рассаду томатов надо сажать в теплицу, когда растения уже зацветают. Возраст такой рассады — порядка двух месяцев. Отсчитываем назад — соответственно, сеять семена нужно в марте", — пояснил Викулов в интервью радио Sputnik.
По словам агронома, растения из семейства тыквенных не надо долго готовить к высадке в грунт, а огурцы, тыкву, патиссоны и кабачки не стоит выращивать до больших размеров. Специалист также отметил, что хорошую рассаду капусты или лука невозможно вырастить в жилом помещении, так как эти виды растений нуждаются в прохладе. Кроме того, рассада нуждается в хорошем освещении, поэтому необходимо использовать фитолампу. Как правило, такие лампы включают на 12 часов, подытожил агроном.
Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин раскрыл пять секретов выращивания здоровой рассады без химикатов. По словам эксперта, чтобы стимулировать процессы роста растения на этапе рассады в стаканчиках или ящиках, необязательно закупать химические препараты — вместо них можно использовать кофе и чай.
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