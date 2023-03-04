Председатель Союза дачников, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с Лайфом рассказал, как с малых лет приучить ребёнка к труду на даче.

"Начинать надо с малого — вместе посеять семена. Покажите ребёнку, как правильно, и предложите ему сделать собственный ящик с растениями. Пусть постепенно наблюдает, как прорастают посеянные им семена", — отметил эксперт.

Второе любимое у детей занятие — поливка. Чаплин посоветовал обратиться к ребёнку с просьбой полить саженцы, деревья или цветы. Это не принесёт никакого вреда растениям, а ребёнка приучит к тому, что за ними нужно ухаживать. Следуя третьему правилу, весной на даче можно сделать отдельную детскую грядку. Малышу можно дать семена редиса или петрушки, которые быстро взойдут. Пусть это будет его маленький собственный проект, подчеркнул депутат.

Депутат Госдумы Никита Чаплин посоветовал родителям завести на даче домашнего питомца, чтобы привить ребёнку интерес. Фото © Предоставлено Лайфу

А если собираетесь жить на даче всё лето, лучше завести на участке кролика или котёнка. Дети всегда с интересом относятся к живому существу на даче. Таким образом можно приучить его любить, ухаживать и оберегать животное. При этом следует установить правило, что утром ребёнок кормит его сам. Через время он даже начнёт вставать пораньше, чтобы проверить любимого питомца.

Пятый совет — помощь в сборе урожая к обеду. Вместе можно сорвать листья салата, морковь или ягоды, рассказывая о полезных элементах каждого плода. При этом обязательно нужно хвалить чадо за помощь. После нескольких дней таких действий ребёнок возьмёт за правило, что помощь к обеду — его вклад в общее дело.