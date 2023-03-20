Астролог объяснила, что обязательно нужно сделать в день весеннего равноденствия и что нельзя

Весеннее равноденствие — это время, когда день и ночь равны по длительности. Такое событие происходит дважды в году — весной, когда день становится длиннее, и осенью, когда идёт на спад. В 2023 году этот день приходится на 21 марта. По мнению звёздного бизнес-астролога Алины Сафроновой, это событие обладает особой энергетикой, которую можно и нужно использовать в своих целях.

Что день весеннего равноденствия значит с точки зрения астрономии

В этот день Солнце переходит в знак Овна, что символизирует начало нового цикла. Также 21 марта происходит новолуние, что означает обнуление Луны и начало её месячного хода снова. В дополнение ко всему это сутки с равными по длительности дня и ночи, что символизирует баланс и гармонию.

Весеннее равноденствие – 2023, что нельзя делать. Фото © Shutterstock

Чего ждать от дня весеннего равноденствия

Астролог Алина Сафронова уверена, что в день весеннего равноденствия люди могут ощутить прилив сил, творческой и жизненной энергии. Это время благоприятно для принятия важных решений, начала новых дел и изменения жизненного курса. Кроме того, 21 марта поможет улучшить отношения любого рода. "Будет проще достигать договорённостей, улучшать дружеские и деловые отношения. В целом конец марта — благоприятное время для принятия важных решений и воплощения задуманного в жизнь", — говорит эксперт.

Что нужно делать в день весеннего равноденствия

В день весеннего равноденствия можно использовать энергетику дня для достижения своих целей. Астролог Алина Сафронова рекомендует начать с составления планов на будущее, наметить цели и задачи на следующие 12 месяцев, сделать карту желаний.

Что нужно сделать в день весеннего равноденствия – 2023. Фото © Freepik

Что категорически нельзя делать в день весеннего равноденствия

Вместе с тем в этот день не стоит конфликтовать с окружающими и зацикливаться на негативе — такой настрой может ужасно повлиять на достижение заветных целей. Энергетически день очень мощный, но всё равно всё зависит от наших действий: "Что посеете, то и пожнёте", — заключила Алина в разговоре с "Москвой 24".