Из-за любовной драмы Воробьёва выгнали сильнейшую маску четвёртого сезона

Вечером 19 марта знаменитое музыкальное шоу "Маска" превратилось в пародию на "Давай поженимся". А всё из-за сердечной драмы, которая произошла перед выгоном между членом жюри и одной из масок. Но не станем забегать вперёд, расскажем всё по порядку. В начале шестой серии четвёртого сезона в проекте оставалось ровно 10 масок: Пудель, Гусеница, Феникс, Хомяк, Скорпион, Скунс, Мандрил, Мамонтёнок, Ворон и Горностай.

Звёздное жюри всё никак не может отгадать большинство масок. Скриншот эфира канала НТВ © Ntv.ru

Именно в этих масках судьи — Тимур Родригез, Регина Тодоренко, Филипп Киркоров, Валерия, Алексей Воробьёв — должны были угадывать знаменитостей, скрывающихся за яркими костюмами. Но фишка шоу "Маска" ещё и в том, что есть зрительское голосование, которое часто рушит планы звёздного жюри. Именно так и произошло в выпуске 19 марта. Публика устроила ту ещё подлянку как маскам, так и судьям.

Кого в шоу "Маска" спасли зрители в зале 19 марта 2023 года

Кто скрывается под маской Скунса? Скриншот эфира канала НТВ © Ntv.ru

Удивительно, как сильно могут привязаться зрители к одной из масок, чтобы спасать её снова и снова. Но, похоже, на этот раз удача от таинственного участника отвернулась. В итоговом голосовании на вылет номинантами покинуть шоу стали Ворон, Феникс и Скунс. Трижды от выбывания зрители спасали Скунса, но на этот раз выбрали Ворона, отдав ему 46,8% голосов. Получается, в зоне риска закончить своё участие в шоу "Маска" могут Феникс, считающийся одной из самых сильных масок сезона, и обворожительный Скунс, который столько раз уже висел на волоске, но каждый раз выходил сухим из воды.

Кто снял маску 19 марта 2023 года в шестом выпуске шоу "Маска"

На этот раз судьям действительно было очень тяжело определиться, с кого же снять маску. Но после громких обсуждений все пришли к выводу, что под маской Феникса может скрываться артистка, чьё имя звучало с самого начала сезона. В итоге звёздное жюри решило, что именно Скунс должен продолжить своё участие в шоу.

"Материнское сердце не обманешь. Я думаю, что под маской Скунса моя дочь <...> Если там ты, моё солнце, прости меня. Я даже представить себе не могла. Конечно, я хочу, чтобы Скунс продолжил своё шествие в проекте. А фантастический Феникс, которого мы разгадали уже давно, должен снять маску. Простите меня, пожалуйста", — обозначила свой выбор Валерия.

В конце голосования 19 марта решающим снова стал выбор Филиппа Бедросовича. Не сомневаясь, председатель сказал: "Да простит меня Феникс, но спасаем Скунса". Вот так и получилось, что в шестом выпуске четвёртого сезона рассекретить решили Феникса. Но кто скрывался под маской?

Кто снял маску 19 марта 2023-го. Скриншот эфира канала НТВ © Ntv.ru

Самое интересное, что с первого выступления Феникса Алексей Воробьёв не переставал осыпать прекрасную участницу комплиментами. Ведь в этом персонаже певец видел свою бывшую возлюбленную Викторию Дайнеко. Не обошлось без слов восхищения и на этот раз. "Я на сто процентов уверен, что под маской Феникса находится артистка, которую я слишком хорошо знаю, чтобы не узнать её голос. Раз уж это шоу называется "Маска" и, на мой взгляд, я разгадал эту маску, вот я от себя буду делать выбор. Я хочу, чтобы маску снял Феникс. Феникс, я тебя обожаю, люблю до безумия", — признавался в своих чувствах Алексей.

Виктория Дайнеко оказалась Фениксом. © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / victoriadaineko

И все оказались правы. Под маской Феникса скрывалась певица Виктория Дайнеко. Но та даже и не посмотрела в сторону бывшего парня, который на всю страну признавался в тёплых чувствах. Сняв маску 19 марта, Вика сразу обратилась к остальным судьям: "Я не представляла, насколько это потрясающий процесс изнутри. Очень сложно было обманывать дочь. Подозрения, что я снимаюсь в "Маске", дошли до школы. Представляете, сказать ребёнку, что Деда Мороза не существует? Я ей сказала, что не снимаюсь в шоу "Маска", потому что она бы рассказала всей школе. Спасибо, члены жюри, за огромное количество комплиментов".