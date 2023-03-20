Что принесёт неделя с 20 по 26 марта каждому знаку зодиака: Рунический прогноз

Руны подсказали будущее, а эксперт Игорь Вечерский рассказал обо всём нам. Делимся советами и предостережениями в руническом прогнозе для всех знаков зодиака, как правильно прожить неделю с 20 по 26 марта 2023 года.

Рунический прогноз для знака зодиака Овен на 20–26 марта 2023 года

Какой станет неделя с 20 по 26 марта для знака зодиака Овен. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Овен: Иса, Соуло и перевернутая Ансуз на неделе с 20 по 26 марта помогут закрепить достигнутый результат. Сделать эти достижения мощной и надёжной основой для дальнейших действий. Но стоит быть осторожными: вас могут попытаться обмануть, рассказав неверные сведения. Так что всё услышанное проверяйте.

Знак Зодиака Телец: рунический прогноз на неделю 20–26 марта

Руны советуют Тельцам на этой неделе обрести душевное равновесие. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Телец: перевернутая Уруз, Йера и перевернутая Альгиз советуют не концентрироваться только лишь на сфере своей работы, но и обратить внимание на своё психологическое и физическое состояние. На этой неделе важно обрести душевное равновесие, найти баланс между работой и увлечениями. Только лишь в гармонии с собой вы сможете достичь наилучших результатов.

Рунический гороскоп на неделю 20–26 марта для знака зодиака Близнецы

Что неделя с 20 по 26 марта принесёт знаку зодиака Близнецы. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Близнецы: Турисаз, перевернутая Феху и перевернутая Ансуз говорят, что сейчас не время останавливаться. Отдыхать и заниматься самобичеванием пока рано. На неделе с 20 по 26 марта необходимо действовать на пределе возможностей. Даже если кажется, что сил не хватит, у вас в итоге всё получится.

Рунический прогноз для знака зодиака Рак на 20–26 марта 2023 года

Рунический прогноз для знака зодиака Рак. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Рак: Манназ, перевернутая Перто и Гебо советуют использовать свои коммуникативные, социальные возможности. Именно в период с 20 по 26 марта окружающие люди окажутся максимально полезными. Правда, для достижения цели придётся не рассказывать им про определённые мысли и действовать исходя из обстоятельств.

Знак зодиака Лев: рунический прогноз на неделю 20–26 марта

На неделе с 20 по 26 марта Львам стоит определиться с приоритетами. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Лев: Турисаз, Манназ и перевернутая Уруз говорят, что не все цели сейчас могут быть достигнуты, однако в некоторых делах вы можете преуспеть. В первую очередь это касается саморазвития и взаимоотношений с близкими людьми. На неделе с 20 по 26 марта получится сделать многое, если вы выстроите план действий и не браться за всё сразу.

Рунический гороскоп для знака зодиака Дева на 20–26 марта 2023-го

Руны советуют знаку зодиака Дева пока отдохнуть и набраться сил. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Дева: перевернутая Турисаз, Уруз и Хагалаз говорят, что сейчас у вас есть все силы для преодоления любых препятствий. Период с 20 по 26 марта поможет избежать различных опасностей, угроз и рисков, но и явных продвижений вперёд тоже не случится. Лучше за эту неделю накопить сил для следующего рывка.

Рунический прогноз для знака зодиака Весы на 20–26 марта 2023 года

Руны говорят, что носители знака зодиака Весы извлекут новые знания. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Весы: Райдо, Эйваз и Эваз открывают новые возможности для изменения существующего положения вещей. Это время прекрасно подойдёт, если планируете поездку или выбираете новое хобби. Эти изменения станут основой для будущих серьёзных перемен в жизни. На неделе с 20 по 26 марта в любой сфере сможете извлечь нечто ранее для вас незнакомое и полезное.

Рунический прогноз на неделю 20–26 марта для знака зодиака Скорпион

Знаку зодиаку Скорпион нужно понять, насколько важны компромиссы. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Скорпион: Хагалаз, Гебо и Йера предупреждают о различных конфликтных ситуациях, которые могут случиться на неделе с 20 по 26 марта. От вас даже могут уйти значимые люди, если вы будете чрезмерно концентрировать внимание на работе и ставить её во главу угла. Научитесь понимать, как важны компромиссы, чтобы избежать катастрофы.

Знак зодиака Стрелец: рунический прогноз на неделю 20–26 марта 2023 года

У знака зодиака Стрелец неделя с 20 по 26 марта окажется насыщенной эмоциями. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Стрелец: Ингуз, перевернутая Эваз и перевернутая Манназ наделят вас большой силой для личностного роста, откроют новые источники энергии. Но именно это станет причиной того, что привычные методы станут неактуальными. Неделя с 20 по 26 марта будет достаточно наполнена эмоциями и различными событиями, которые могут вас как мотивировать, так и, наоборот, вводить в депрессию.

Рунический гороскоп для знака зодиака Козерог на 20–26 марта

Рунический прогноз для знака зодиака Козерог на неделю с 20 по 26 марта. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Козерог: Наутиз, Хагалаз и перевернутая Райдо советуют взять паузу и осмыслить происходящие события. Неделя с 20 по 26 марта хорошо подойдёт для философских размышлений, поможет осознать свои сильные и слабые стороны. Всё для того, чтобы в дальнейшем вы могли принять верное решение при открывающихся путях и выборе.

Рунический прогноз на неделю 20–26 марта 2023-го для знака зодиака Водолей

Знак зодиака Водолей — какой рунический прогноз на неделю 20–26 марта? Фото © Shutterstock

Знак зодиака Водолей: перевернутая Уруз, Йера и Эйваз советуют преодолеть слабости и сконцентрироваться на важном и нужном деле, которое в приоритете. Оно принесёт хороший результат. На неделе с 20 по 26 марта вы сможете достичь больших результатов. Однако для этого потребуется взять себя в руки и поступиться личным комфортом, побороть лень и поставить твёрдые цели с точными сроками.

Знак зодиака Рыбы: рунический гороскоп на неделю 20–26 марта

Знак зодиака Рыбы — рунический гороскоп на неделю с 20 по 26 марта. Фото © Shutterstock