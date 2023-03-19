Сергей Шнуров заявил, что хотел бы видеть в сборной России по футболу Малкома и Клаудиньо
Российский рок-музыкант и болельщик петербургского ФК "Зенит" Сергей Шнуров заявил, что хотел бы видеть бразильских игроков команды Малкома и Клаудиньо в сборной России по футболу. Об этом он сообщил в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".
"Я не против", — отметил он, отвечая на соответствующий вопрос.
Кроме того, исполнитель поддержал предоставление российского гражданства футболистам.
Лайф напоминает, что бразильские легионеры "Зенита" получили российское гражданство 24 февраля. Соответствующий указ подписал российский лидер Владимир Путин.
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ТАСС / Карпухин Сергей