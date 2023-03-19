Сергей Шнуров заявил, что хотел бы видеть в сборной России по футболу Малкома и Клаудиньо

Российский рок-музыкант и болельщик петербургского ФК "Зенит" Сергей Шнуров заявил, что хотел бы видеть бразильских игроков команды Малкома и Клаудиньо в сборной России по футболу. Об этом он сообщил в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".