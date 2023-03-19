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19 марта, 16:58

Сергей Шнуров заявил, что хотел бы видеть в сборной России по футболу Малкома и Клаудиньо

Российский рок-музыкант и болельщик петербургского ФК "Зенит" Сергей Шнуров заявил, что хотел бы видеть бразильских игроков команды Малкома и Клаудиньо в сборной России по футболу. Об этом он сообщил в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

"Я не против", — отметил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Кроме того, исполнитель поддержал предоставление российского гражданства футболистам.

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Лайф напоминает, что бразильские легионеры "Зенита" получили российское гражданство 24 февраля. Соответствующий указ подписал российский лидер Владимир Путин.

Обложка ©

ТАСС / Карпухин Сергей

Никита Осипов
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